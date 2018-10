Salvini defiende en Moscú el fin de las sanciones comerciales a Rusia

En el despacho de Matteo Salvini en Milán hay algunos objetos dedicados a Vladimir Putin. También le gustaba en otros tiempos al hoy ministro del Interior italiano lucir su camiseta con la foto del presidente ruso y alabar su figura en todos los foros que pisaba. Las conexiones de la Liga y el Kremlin son múltiples y ahora, por segunda vez desde que está en el Gobierno, Salvini se ha ido a Moscú para intentar mantener una promesa electoral. La misión es entrevistarse con empresarios y una delegación del ministerio de Exteriores con el objetivo de liquidar las sanciones comerciales que pesan sobre Rusia desde que anexionó Crimea en 2014. El único problema es que no solo depende de él.

La conexión rusa de Italia no es ninguna novedad ni un invento de este Gobierno. De hecho, Silvio Berlusconi cultivó una amistad mucho más profunda con Putin durante sus años como primer ministro. Putin siempre se deshace en elogios hacia el excavaliere, que hace pocas semanas incluso estuvo en su casa del mar Negro festejando su cumpleaños. Aquella relación entre los entonces nuevos machos alfa de la política aportó grandes tardes de gloria (económica) a Italia y Salvini busca ahora recuperarlas desloqueando el apartado comercial. “Vuelvo por enésima vez a Rusia porque está debatiéndose en Europa si deben renovarse por tiempo indefinido las sanciones económicas contra Rusia. Considero que son un absurdo social, cultural y económico. Y no voy a Rusia porque me paguen unos cuantos rublos, sino porque estoy convencido de ello”.

La Liga quiere mantener la promesa electoral de romper los embargos comerciales a Rusia, que según el líder de la Liga le ha costado ya a Italia unos 7.000 millones de euros. Y más allá de las cifras, es evidente que han tenido una incidencia en las empresas italianas de carne y tejidos que basaban su cuenta de resultados en la exportación a ese país. Por eso hay un sector creciente empresarial italiano que apoya fuertemente este cambio de rumbo. Algo que pasa obligatoriamente por una Europa cada vez más debilitada frente a las corrientes populistas.

Pero la visita de Salvini trasciende un mero encuentro con empresarios italianos en Rusia. Le acompaña en la expedición relámpago (va y vuelve en el día) Luca Morsi, el cerebro digital de Salvini conocido por ser el creador de La Bestia: el sistema que permite al ministro del Interior viralizar su propaganda en la Red. Un software parecido al que se ha utilizado en algunas campañas rusas de desinformación. Además, a poco más de medio año de unas trascendentales elecciones europeas, Rusia tiene mucho interés en poner algunas fichas en la mesa del posible ganador. Ya pudo verse en plena campaña con el apoyo total de Sputnik ─un medio de capital público─ a la Liga. Este medio opera, entre otros idiomas, en italiano, y contribuyó descaradamente a la falsa imagen de una Italia invadida por unos refugiados responsables del desempleo y de la inflación.

Salvini se vio en marzo de 2017 ─cuando solo era el líder de la Liga─ con Sergei Zheleznyak, encargado en el Kremlin de las relaciones con los partidos europeos. Ese día se firmó un acuerdo que llevaba gestándose meses. El texto hablaba de “cooperación en materia de seguridad, la defensa de los valores tradicionales y futura cooperación económica entre Italia y Rusia”. Una idea que puede verse también en todos los documentos firmados con el Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen o con los ultraderechistas del Partido de la Libertad de Austria. Ambos, como la liga y Movimiento 5 Estrellas, beligerantes con la Unión Europea. Una munición de primera calidad con el objetivo de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, donde todas estas formaciones cobrarán especial relevancia.