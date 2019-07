El caso de las hermanas que mataron a su padre abusador sacude Rusia

Tras meses de agresiones, Margarita Gracheva acudió a la policía a denunciar a su marido por malos tratos. Allí, explicó al agente que la atendió que en el último episodio violento él le había puesto un cuchillo en la garganta y la había amenazado con disolver su cuerpo en ácido. Aquel policía le contestó que eso era “una manifestación de amor”. Unos días más tarde, Dmitri Grachev buscó a su esposa, la llevó arrastras al bosque y le cortó las manos con un hacha.

El pasado noviembre, el agresor fue condenado a 14 años de cárcel, en una de las condenas más duras por un caso similar en Rusia, donde sacar adelante un proceso por violencia contra la mujer es complicado. El agente que rehusó atender a Gracheva, sin embargo, ni siquiera fue amonestado, pese a las denuncias por negligencia de la víctima.

Esta semana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos asestó un varapalo a Rusia en lo que se considera la primera condena por no proteger a una víctima de la violencia machista. Es el caso de Valeria Volodina, una joven que trató de denunciar, sin éxito, ante la policía las amenazas y agresiones de su ex pareja. En comisaría eludieron iniciar una investigación. Y el ex novio de Volodina, que había colocado un dispositivo GPS en uno de sus bolsos para seguirla después de que esta se cambiase incluso de ciudad, la encontró, la secuestró y la agredió. Ahora, debería ser indemnizada con 20.000 euros.

Y como el suyo, otra decena de casos similares contra Rusia –que no ha ratificado el Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica—esperan en Estrasburgo. Una fórmula a la que recurren cada vez más personas en Rusia ante casos ignorados o desechados en sus tribunales nacionales.

Un 19% de la ciudadanía rusa cree que “bajo ciertas circunstancias” está permitido golpear a la pareja o hijos, según un sondeo de 2017. Y las organizaciones especializadas reclaman que no solo no existe una política coordinada para hacer frente al problema, sino que las autoridades ignoran de forma mayoritaria a las mujeres que sufren violencia.

"Es un problema importantísimo, pero todavía se considera un asunto interno, algo privado de cada familia que debe resolverse de puertas adentro", reflexiona el periodista de Novaya Gazeta Pavel Kanigin, que ha escrito mucho sobre malos tratos y que ha investigado a fondo el caso de las hermanas Jachaturián, acusadas de asesinato premeditado de su padre. Las cifras y la movilización social por el caso de las tres hermanas Jachaturián, evidencian, sin embargo cierto cambio. Sobre todo a nivel urbano y entre los más jóvenes.

Otra sentencia de esta semana puede suponer otro avance: una agente de policía de la ciudad de Oriol ha sido condenada a tres años en una colonia penal por negligencia, al ignorar la denuncia de una mujer contra su ex pareja por maltrato y amenazas. “Vuelve cuando mueras”, le espetó la agente a la víctima. "Si te mata, iremos y le tomaremos reporte al cadáver. No te preocupes", añadió, según los documentos judiciales. Yana Savchuk no pudo poner la denuncia. Y nadie se acercó al lugar desde el que llamaba. Su novio la asesinó menos de una hora después de haber hecho aquella llamada de auxilio.