Los congresistas demócratas demandan al Gobierno para que publique los impuestos de Trump

Los demócratas agotarán las vías que hagan falta para que las declaraciones de impuestos de Donald Trump salgan a la luz pública. La Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes presentó este martes una demanda ante una tribunal federal contra el Departamento del Tesoro y al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés), y a sus respectivos líderes, Steven Mnuchin y Charles Rettig. En abril, el comité solicitó formalmente a las dos agencias gubernamentales la información fiscal del mandatario, alegando que una ley de 1924 les permite acceder a los documentos de los contribuyentes si es que necesitan investigarlo. Pero Mnuchin, avalado por el Departamento de Justicia, consideró que “no puede cumplir legalmente con la petición” de revelar a los documentos.

“A pesar de ser su obligación, el Tesoro no cumplió con la ley y rechazó la solicitud del Comité. La Administración también se negó a cumplir con las citaciones que emití posteriormente en un esfuerzo por obtener los materiales”, alegó el presidente del comité, el demócrata Richard E. Neal. La comisión demócrata se ampara en la ley para exigirle al Servicio de Impuestos Internos que les proporcione las declaraciones del contribuyente que ellos soliciten. Además, alegan de que no están obligados a dar las razones al Tesoro de por qué están solicitando dicha información, “aunque la necesidad del Comité aquí es evidente”, reza la demanda.

Los legisladores sostienen que las agencias de Gobierno no quieren colaborar porque buscan “proteger la información de la declaración de impuestos del presidente Trump del escrutinio del Congreso” y aseguran que nunca antes una solicitud de este tipo le ha sido rechazada al comité a cargo de los impuestos. Mnuchin argumentó en mayo que el Departamento del Tesoro "no está autorizado a divulgar las devoluciones solicitadas y la información de devolución". El Departamento de Justicia respaldó la negativa y aseguró que la solicitud no contaba con un propósito legislativo legítimo y era un uso "sin precedentes" de la autoridad del Congreso.

Trump, que desde la campaña presidencial de 2016 ha dicho que no puede publicar sus declaraciones de impuestos porque están bajo la auditoría del IRS, es el primer mandatario en 40 años que no ha revelado sus documentos financieros. Desde que la Cámara de Representantes pasó a ser en su mayoría demócrata, la comisión a cargo de los impuestos está investigando hasta qué punto el IRS le aplica las leyes y las políticas fiscales a los presidentes y si el magnate neoyorquino ha cumplido la ley tributaria entre los años 2013 y 2018.

La demanda de los demócratas pide a la tribunal federal que ordene al Departamento del Tesoro y al IRS la publicación de la información fiscal de Trump. Esta batalla legislativa puede tardar meses y escalar hasta llegar al Tribunal Supremo.