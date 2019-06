Juan Guaidó anuncia que los próximos días serán “determinantes” contra Nicolás Maduro

El régimen de Maduro impidió la presencia este lunes en Madrid de Fabiana Rosales de Guaidó, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que iba a participar en el XII Foro Atlántico organizado por la Fundación Internacional para la Libertad que dirige el escritor y Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Rosales no pudo intervenir en el panel Grandes desafíos de la democracia iberoamericana, en el que han participado, además, el historiador mexicano Enrique Krauze y el escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa. En su lugar, ha enviado un vídeo en el que aparecía junto a su marido en el que explicó que su ausencia se debía a la “persecución” y las “amenazas de no dejarnos salir” aunque no ha dado más detalles. Guaidó, que ha agradecido el reconocimiento a su mujer, ha llamado a que no se normalice el “horror” al que se enfrentan los venezolanos y ha asegurado que los “próximos días serán determinantes”. Sobre la comunidad internacional, ha afirmado que su papel también "será determinante" para buscar soluciones a la crisis. "No nos rendimos, Seguimos adelante, tenemos las herramientas para salir de esta dictadura. Contamos con ustedes", ha sido su frase final.

En el debate que ha seguido a continuación, Enrique Krauze ha retratado a Andrés Manuel López Obrador no como “el último presidente priista de México, sino como el primero populista”. La tesis del autor de El pueblo soy yo (Debate) es que el PRI siempre hizo hincapié en la i de institucional, mientras que el líder de Morena, en los seis meses que lleva en el poder, ha trastocado las instituciones, las libertades y la separación de poderes. “Se está produciendo un desmantelamiento sistemático de las instituciones y hay un acoso sistemático contra las libertades. Todas las mañanas, él mismo denuncia a los periodistas, a los intelectuales que no están de acuerdo con él. Las libertades en México están en peligro”, ha sentenciado el director de Letras Libres, aunque se muestra esperanzado en la reacción de la sociedad civil mexicana “activa y creciente” y confía en que en 2021, fecha de las elecciones intermedias en el país, “se retome la senda de la democracia y la libertad”.

Por su parte, el periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa ha trazado un bosquejo de la situación en el subcontinente y ha asegurado que el problema ahora es cómo combatir las herencias que han dejado los Gobiernos populistas con una “fragmentación parlamentaria” y una “corrupción que lo contamina todo”. Para el autor de El estallido del populismo, ningún país lo ha conseguido hasta ahora y ha citado como ejemplo Brasil, un país cuyo presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, es “producto de una situación muy extrema que no hubiera sido elegido sino fuera por las consecuencias del lulapetismo y el colapso del orden público”. Sin embargo, se ha mostrado optimista porque confía en la capacidad del superministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, en sacar adelante las reformas que el gigante brasileño necesita, sobre todo, la polémica y contestada reforma de las pensiones.

En la clausura de los encuentros, Mario Vargas Llosa ha advertido contra el olvido de crisis como la de Nicaragua y ha mencionado el caso de Cuba, cuya situación "no es irreversible". "No hay ninguna dictadura que esté para quedarse. La dictadura cubana caerá".