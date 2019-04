Activistas pro Maduro ocupan la Embajada de Venezuela en Washington

La Embajada venezolana en Washington amaneció este jueves con pancartas colgadas en su fachada en las que se podía leer: “No a la guerra por el petróleo”, “Guaidó no es bienvenido aquí” y “paren el golpe”. La puerta delantera está bloqueada, pero los vidrios permiten ver una serie de cuadros de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez colocados expresamente para que se vean desde la calle. Un grupo de activistas alojados en el recinto desde hace dos semanas espera que las fuerzas de seguridad los desalojen en cualquier momento. “Si no nos desalojan hoy, será una victoria. Los mayores han dicho que se van a resistir hasta el final”, cuenta Madea Benjamin, directora del movimiento pacifista Code Pink, sentada en uno de los sofás del edificio con vistas al río. Elliott Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela, advirtió este jueves de que los activistas “tienen que irse” y agregó: "No vamos a permitir esta violación de la ley".

El pasado 19 de marzo, el día que el equipo de Juan Guaidó en EE UU tomó el control de tres sedes diplomáticas, Benjamin llamó a la Embajada. La activista le pidió permiso sin éxito al personal diplomático de Maduro para que pudieran alojarse en la delegación. Dos semanas atrás, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció a Gustavo Tarre como representante permanente de Venezuela en el organismo, los representantes de Maduro le dieron luz verde a la líder de Code Pink. Esa noche durmieron cuatro personas en el establecimiento, un grupo al que se han ido sumando principalmente jóvenes y jubilados estadounidenses que ya superan la treintena. Este miércoles, los cinco diplomáticos de Maduro abandonaron la sede obligados por la caducidad de sus credenciales. Pero no se fueron con las manos vacías. Se llevaron todos los libros de la biblioteca y varios cuadros, entre ellos, uno de Barack Obama, según cuenta Benjamin: “Lo hicieron para saber dónde están el día en que se puedan devolver”.

En la segunda planta de la Embajada, un grupo de señoras prepara unos cánticos para una próxima protesta mientras los jóvenes tienen casi tomado el espacio de trabajo con sus ordenadores portátiles y los móviles cargándose. La sala de ejercicios, con una mesa de tenis de mesa y un saco de boxeo, se encuentra vacía. “Estaremos en la Embajada hasta que EE UU y Venezuela lleguen a una resolución. No importa que tome meses. Es muy cómodo estar aquí: tenemos Internet, duchas, cocinas, sofás donde dormir,…”, cuenta sin pudor Kevin Zeese, del movimiento Resistencia Popular. Sobre quién paga por todo eso, tras unos titubeos, dice que supone que el Gobierno venezolano. Los activistas se han bautizado como Colectivo de protección de la Embajada. “No estamos haciendo nada ilegal, nos dieron las llaves los diplomáticos del Gobierno electo de Venezuela, no del falso de Guaidó”, explica Zeese, quien fue uno de los primeros en establecerse en el recinto.

Zeese argumenta que no se ven venezolanos dentro del edificio porque “los latinoamericanos tienen una situación frágil en EE UU, más con Donald Trump, y no quieren hacer nada riesgoso”. Sin embargo, afirma que por las noches suelen participar varios en las actividades que preparan: conciertos, seminarios, conferencias, etc. Abrams, representante de EE UU para Venezuela, dijo este jueves que no van a permitir “esta violación a la ley”, pero no concretó un día para el desalojo. "Este es un asunto que debería ser discutido entre el embajador (Carlos) Vecchio y las fuerzas de seguridad", agregó. Vecchio presentó sus credenciales como embajador de Venezuela hace dos semanas ante el presidente Donald Trump. Es el representante diplomático reconocido por EE UU, el primer país que reconoció a Guaidó como presidente interino el pasado 23 de enero, cuando el líder de la oposición se proclamó mandatario encargado, invocando la Constitución.