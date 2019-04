El informe de Mueller sobre la trama rusa será público este jueves

El Departamento de Justicia estadounidense hará pública este jueves por la mañana una versión redactada del informe del fiscal especial Robert S. Mueller sobre la trama rusa, un documento de cerca de 400 páginas resultante de dos años de investigación sobre la injerencia electoral del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016 y la posible conchabanza de Donald Trump y su entorno. El pasado marzo se conoció la principal conclusión, que Mueller no ha hallado pruebas de conspiración entre el hoy presidente y Moscú, pero los estadounidenses podrán asomarse ahora a unas pesquisas que han marcado la primera mitad de la presidencia de Trump.

No se sabe en este momento cuántas partes del informe serán públicas y cuántas reservadas alegando motivos de seguridad, entre otros. La decisión corresponde al fiscal general, William Barr, quien ya afrontó críticas por la escueta carta con la que informó del resultado de la investigación el pasado 24 de marzo. En una misiva de apenas ocho páginas al Congreso, Barr informaba de que los investigadores no encontraron pruebas de colusión con Rusia pero que, en el caso de la posible obstrucción a la justicia, otro posible delito por parte de Trump, el equipo de Mueller no había llegado a ninguna conclusión.

Una portavoz del Departamento de Justicia confirmó este lunes que la publicación del informe, que Barr ya había prometido, tendrá lugar este Jueves Santo, con el Capitolio cerrado y muchos estadounidenses a punto de comenzar un fin de semana largo. El material recogido en esas páginas resulta explosivo, ya que atañe a los contactos que el entorno de Trump mantuvo con personas cercanas al Kremlin -dando alas a las sospechas de colusión- y las posibles presiones del mandatario para frenar la investigación en sí, incurriendo en el posible delito de obstrucción a la justicia. Aunque Mueller, según la carta de Barr, no se pronuncia sobre esto último, el fiscal general sí lo hace y, tras leer el informe, exonera a Trump.

El presidente, que celebró por todo lo alto la excuplación que significaba la carta de Barr, pareció este lunes más incómodo sobre la difusión del informe en de Mueller en sí, pese a que días atrás aseguró que no le importaba que se hiciera público. "El informe Mueller, que fue escrito por 18 demócratas enfadados que resultan odar a Trump ser seguidores de Hillary Clinton, se debería haber centrado en la gente que espió mi campaña en 2016 y que crearon el bulo de Rusia", escribió en su cuenta de Twitter. La injerencia electoral rusa no ha sido puesto en duda por la investigación de Mueller.