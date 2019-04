Elliott Abrams: “Maduro debe dejar el poder y marcharse de Venezuela”

Dentro de las gestiones internacionales de Estados Unidos para afianzar el apoyo de Europa en la resolución de la crisis política en Venezuela, el representante especial del Departamento de Estado estadounidense para asuntos venezolanos, Elliott Abrams, ha realizado una breve gira por Portugal y España. El diplomático, aseguró este jueves en Madrid que, pese a las diferencias de enfoque en algunos puntos con sus socios europeos, comparten un objetivo final común: elecciones libres y vuelta a la democracia en Venezuela. En el aire queda el futuro del líder chavista, Nicolás Maduro, con quien considera que la “única negociación” posible es su salida. “Lo más lógico sería que dejara el poder y se fuera del país”, afirmó.

Si se consolida el cambio político en Venezuela después de 20 años de chavismo, queda el interrogante sobre el futuro del sucesor de Hugo Chávez y de su círculo. “Creemos que cuando Maduro caiga y vuelva la democracia, algunos miembros del régimen, algunos militares, probablemente quieran irse al exilio”. España podría ser ese destino. “Esa es una decisión que el Gobierno de España tiene que tomar”, dijo en un encuentro con la prensa en la Embajada estadounidense en Madrid, en el que consideró que una forma de que los países contribuyan a la transición democrática sería “ofrecerles un lugar para ir”.

Intervención de Cuba y Rusia

Estados Unidos ha reiterado que todas las opciones están sobre la mesa, incluida una intervención militar, que España rechaza. No obstante, aseguró que ahora están centrados en buscar una solución pacífica “utilizando presión económica y financiera”. El enviado estadounidense, curtido en la Administración de Ronald Reagan (1981-1989), enfatizó que “la única presencia militar extranjera es la de tropas cubanas, agentes de inteligencia cubanos y ahora los rusos”, que Moscú defiende como un “acuerdo técnico”. “Si en España o en Europa el problema es pensar en una intervención militar en Venezuela, hay una intervención militar, pero no de EE UU”, agregó. Aunque hay voces dentro del partido republicano, como el senador por Florida, Rick Scott, que piden que se empiece a contemplar la opción militar para llevar ayuda, aunque sea “algo de lo que nadie quiere hablar”, dijo este jueves en Washington.

Frente a las distintas iniciativas que han surgido desde que el pasado 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocara un artículo de la constitución y jurara como presidente encargado para una transición en Venezuela, Abrams afirmó que “EE UU, España, la UE y el Grupo Lima tienen una visión común: apoyar la restauración de la democracia mediante la convocatoria de elecciones libres”.

El diplomático valoró el liderazgo de España en la Unión Europea (UE) y subrayó el carácter de “urgencia” expresado por el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, para que la diplomacia europea acelere sus gestiones. “(Venezuela) está cayendo en una situación de hambre, no hay luz, no hay agua potable…”, recordó. España también ha impulsado el grupo de contacto promovido por la UE para intentar crear las condiciones para un diálogo y que éste no sea una vía de expiar el régimen chavista. Un punto sobre el que reconoció que “hay diferencias”. Para Washington “la única negociación con él es sobre su salida y hay varias voces en Europa diciendo que no hay que negociar más”. Maduro es más proclive a que se active el mecanismo de Montevideo, que plantean México y Uruguay, dos de los países en la región que no han reconocido a Guaidó como presidente. Más de medio centenar sí lo han hecho.

Aumentar la presión

El estadounidense consideró que la Unión Europa debería aumentar la presión, con sanciones o restricciones de visa, “contra individuos que están utilizando dinero robado del pueblo de Venezuela”, en referencia a funcionarios chavistas en Europa. “Los países miembros deben cuestionarse si quieren ser un patio de recreo para venezolanos que son criminales y sus familiares. Pero es una decisión de la UE”. El enviado de Trump se ha reunido en España con el secretario general de asuntos internacionales de presidencia, José Manuel Albares, y con el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia. También, a título personal, con Felipe González, por su experiencia en Venezuela.

El próximo reto para el país es la llegada esta semana de la ayuda humanitaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja. El secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, acudirá a la localidad fronteriza de Cúcuta (Colombia) el domingo. Estados Unidos tiene previsto introducir, como “experimento”, parte de la ayuda médica que trataron de hacer llegar hace dos meses y Maduro ordenó bloquear. “Veamos si el régimen está dispuesto de verdad a repartir la ayuda”.