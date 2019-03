Los opositores mantienen el pulso a Ortega y convocan una manifestación pese a la prohibición del régimen

La oposición trasladará este sábado su pulso al régimen de Daniel Ortega a las calles de Managua. Los opositores decidieron este viernes mantener la convocatoria de una manifestación en la capital nicaragüense a pesar de la prohibición explícita de la Policía Nacional, controlada por Ortega. Es la primera gran convocatoria que se hace desde septiembre, cuando se prohibieron las protestas, y tras Operación Limpieza: la movilización de centenares de hombres encapuchados y con armamento de alto calibre que desataron el terror en las ciudades nicaragüenses. Estos colectivos, conocidos como "caravanas de la muerte", causaron la mayor matanza sufrida por este país centroamericano desde el fin de la guerra civil de los ochenta, con al menos 325 muertos.

Este viernes, Ortega ordenó la excarcelación de 50 presos políticos en un gesto claro para mantener vivas las negociaciones con la opositora Alianza Cívica, después que los estudiantes decidieran retirarse temporalmente del proceso al considerar que el Ejecutivo no tiene voluntad política para una “negociación seria”. Tras la liberación de los detenidos, la reacción entre muchos nicaragüenses fue de júbilo: se generaban muchas expectativas respecto a la protesta del sábado. Decenas de personas retaron el estado de terror permanente impuesto por el régimen y salieron de sus casas con banderas de Nicaragua a saludar a la caravana que trasladaba a los detenidos, informa Carlos Herrera desde Managua.

“La marcha ya empezó”, escribió en Twitter Azahalea Solís, integrante de la Alianza. La agrupación se reunirá esta tarde para analizar la decisión de Ortega de liberar a más de tenidos, aunque fuentes del organismo consideran como insuficiente el número de excarcelados este viernes. A estas personas se les cambia su régimen por lo que en Nicaragua se conoce como “casa por cárcel”: seguir cumpliendo la pena desde casa en vez de desde prisión. El número de liberados supera ya los 150, pero aún hay centenares de presos en las cárceles del país, incluidos los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, ambos apresados en diciembre.

Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco —un bloque que reúne a al menos 40 de organizaciones opositoras— dijo que enviaron una carta a la Alianza Cívica, al representante del Vaticano en Managua y a la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiéndoles que planteen al Gobierno como condición para continuar las negociaciones el “respeto a los derechos constitucionales”. Granera, que el viernes trabajaba en los preparativos de la manifestación, dijo por teléfono a EL PAÍS que si Ortega reprime la protesta del sábado “será un indicativo que permita a la Alianza valorar la voluntad política del régimen y abandonar la negociación”.

La víspera, sin embargo, el Gobierno ya mostró su intransigencia con la prohibición de cualquier clase de protesta: la Policía Nacional emitió un comunicado en el que informaba de que “no autoriza ninguna actividad que genere intranquilidad a las familias nicaragüenses”. En la nota, remitida a la prensa extranjera por la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, se califica la convocatoria de “provocación” relacionada a la “continuidad de crímenes terroristas y golpistas”. El presidente nicaragüense consideró un “golpe de Estado fallido” las masivas demostraciones de repudio que comenzaron en abril para exigir el fin de 12 años de Gobierno autoritario.

A pesar de la prohibición los opositores dijeron que mantienen la convocatoria. “La marcha va”, agrega Granera. “Estamos determinados a ejercer nuestros derechos. Rechazamos la carta de la policía, que es amenazante y estigmatiza a la población. Sabemos que Ortega no tiene límites para usar la represión, pero vamos a marchar”. La activista subraya que se mantiene un equipo de seguridad para garantizar medidas mínimas de protección a la gente que participe en la protesta, así como brigadas de paramédicos que atiendan a posibles heridos si hay represión o enfrentamientos. “Hemos pedido a la población que no lleve pólvora para que no haya ninguna excusa para que el régimen ataque”. La manifestación está convocada a las dos de la tarde, hora de Managua, y los organizadores han solicitado a los nicaragüenses que lleguen en grupos de no menos 20 personas por su seguridad. “Queremos ser libres y este es el momento clave para lograrlo. Solo retando al poder podemos desnudarlo”, cierra Granera.