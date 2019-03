“Necesitamos una UE más social y más ecológica”

Pregunta. Usted sostiene que no debe dejarse el nacionalismo en manos de las derechas. En Alemania es un tema particularmente delicado.

Respuesta. Dije patriotismo, no nacionalismo. No debemos dejar a la derecha el poder de la interpretación de los símbolos -el himno, la bandera- de nuestra historia, de nuestra patria. Ni la pregunta de quiénes somos como sociedad. Esto significa que también debemos posicionarnos como políticos liberales de izquierdas. Si nos mantenemos al margen, entonces uno cede el lenguaje y por lo tanto la formación de la realidad. No es fácil tratar estos temas, porque los términos siempre están de alguna manera cargados, dañados.

P. ¿Defiende un nuevo tipo de patriotismo?

R. Eso es. En el centro está la cuestión de qué es lo que nos mantiene unidos como sociedad cada vez más individualizada. Y son nuestros principios constitucionales básicos: dignidad, libertad, igualdad ante la ley, Estado de derecho. Y tenemos que seguir discutiendo sobre cómo podemos darles toda la fuerza. La democracia nunca se acaba, siempre hay que pelearla de nuevo. Esa es su promesa.

P. ¿Qué proponen en materia migratoria?

R. Necesitamos la protección de las fronteras exteriores, el registro de llegadas y la distribución en Europa con cuotas. Si no es posible, porque políticos como Víktor Orban o Sebastian Kurz se niegan, proponemos un sistema de incentivos para ciudades y municipios. Que reciban más fondos cuando acojan, que formen una alianza de voluntariosos. Es fundamental que creemos los medios legales para llegar a Europa de forma ordenada. Con visas humanitarias, acuerdos de realojamiento, reunificación familiar y migración laboral para que al gente pueda llegar a Europa de una manera segura. No todos, claro, pero no puede ser que ahora dependan de los traficantes y se jueguen la vida cruzando el Mediterráneo. No podemos quedarnos mirando cómo se mueren.