Estonia vota con la mirada en el auge ultranacionalista y anti Unión Europea

El auge del populismo de ultraderecha ha tocado también a Estonia. El pequeño país báltico, de 1,3 millones de habitantes, celebra elecciones parlamentarias este domingo en un ambiente de lo más aburrido: sin pósters electorales, sin colas en los colegios, sin montones de papeletas de los partidos —los candidatos son números—, en definitiva, sin movimiento. Pero la calma es relativa. Los dos principales partidos: Centro (del primer ministro liberal, Jüri Ratas) y Reforma (principal partido de la oposición) lideran la tabla con el 24% y el 27% de intención de voto respectivamente. Pero la fuerte irrupción de los populistas ultras de EKRE —que, según los últimos sondeos, pasarían del 8,1% en 2015 a cosechar un asombroso 17%— mantiene en alerta a buena parte de la clase política, pese a que ya han avanzado que nadie pactará con ellos.

“Los dos grandes partidos ya han dicho que no negociarán con EKRE para formar un Gobierno”, asegura Mart Nutt , diputado de Pro Patria (conservador), partido en el Ejecutivo de coalición de Ratas junto a Centro y Socialdemócratas, quienes están en caída libre, las encuestas le dan en torno al 10%, en línea con sus socios europeos. Muchos sostienen ya que lo más razonable en este escenario sería una Gran Coalición de los dos grandes partidos, ambos socios en la UE bajo el paraguas liberal de ALDE. "Creo que desde la perspectiva de Centro lo más fácil será formar un Gobierno con Reforma. Sería una coalición estable. Si hay una coalición de pequeños partidos, será muy difícil de manejar", sostiene Georgi Beltadze, del diario decano estonio y de tirada en los bálticos Postimees.

Pero pese a esa contención de la ciudadanía, impregnada en el carácter estonio, todas las miradas estarán puestas en EKRE. El Partido Popular Conservador Estonio podría ocupar doblar su representación actual de siete escaños en el Riigikogu (Parlamento) de 101 asientos.

Es mediodía y el sol asoma en Paldiski, una ciudad a orillas del Báltico de mayoría rusoparlante. Incluso cuatro o cinco ancianos caminan por la orilla de la playa, en la que aún hay nieve. Toomas Toom, un carpintero de 49 años ataviado con un gorro de lana tradicional, está a punto de depositar la papeleta. Es uno de los que apoya a EKRE porque dice que "Estonia va primero". Con una sonrisa prominente, aunque escasa dentadura, este nacionalista ha asumido una de las consignas de EKRE: "La Unión Europea y Bruselas son el diablo". "El diablo", repite.

Eurófobo, homófobo y xenófobo, EKRE, liderado por Mart y Martin Helme, padre e hijo respectivamente, defiende la “supremacía” de la soberanía de los pueblos de Estonia “sobre las instituciones supranacionales”, según su manifiesto. Y si fuera necesario, continúa, someterán a un referéndum la pertenencia de Estonia a la UE (han sido los primeros en mencionar un Estexit). Se trata de algo extraño en un país que ha encontrado tanto en la OTAN como en la UE un paraguas de seguridad frente a Rusia. “El auge de partidos populistas, independientemente de su inclinación ideológica, supone un desafío para las democracias liberales. Introducen una tensión en el juego político que genera incertidumbre”, explica por correo electrónico Ricardo Lenoir-Grand Pons, doctorando y profesor adjunto de la Universidad Carlos III de Madrid, y experto en los países bálticos.

Los populistas, como en todos los países de la UE y también en Estados Unidos, están utilizando la inmigración para ganar el voto de la gente. “Nuestra situación demográfica no permite ninguna nueva inmigración masiva en nuestros países”, reza el manifiesto de EKRE. La realidad es que sólo 50 migrantes (principalmente de Ucrania, Egipto y Bangladés) solicitaron el asilo en Estonia el año pasado, según Eurostat. "No hay muchos migrantes ahora. Pero los habrá", vaticina la esposa de Toom, que sin embargo, esta vez, no votará a los populistas. En cuanto a la situación demográfica, los datos revelan que Estonia pierde población de una manera sostenida desde el año 2000, según Index Mundi, lo que choca contradice de plano las tesis de EKRE. La tasa de desempleo es del 5,7%, según la OCDE, que proyecta un crecimiento del PIB del 3,5% para este año y un 2,3% para 2020.



Muchos acusan a EKRE de no tener ideología más allá de ir en contra de todo. “Su xenofobia y eurofobia es sólo una máscara a los problemas”, explica la candidata a primera ministra de Estonia 200, Kristina Kallas, otro partido-protesta que coincide en el dignóstico de los problemas del país con EKRE, pero dice disentir en las soluciones. “La gente con ingresos bajos no se ha recuperado de la crisis. Y es culpa de los conservadores y socialistas el hecho de que Marine Le Pen crezca, o que EKRE crezca”, dice una enfadadísima Kallas, quien espera este domingo que su partido, creado hace cuatro meses, supere la barrera del 5% para entrar en el Riigikogu.

EKRE quiere bajar todos los impuestos y mejorar los servicios públicos para los estonios. Aseguran, según su manifiesto, que cada ciudadano ahorrará “1.000 euros mensuales”, pero no dicen cómo. Prometen pagar el 25% de la hipoteca de una casa de una pareja —formada solo por hombre y mujer— cuando tengan su primer hijo. Y hasta proponen dar a los jóvenes una entrada gratis al año para asistir al teatro o a un concierto.

Los votantes de EKRE son, en su mayoría, hombres de mediana edad, según fuentes del Ejecutivo. No existe un bastión de EKRE como el Norte de Francia, hogar de los Le Pen, o el Este alemán (antigua RDA) para AfD, aunque sí parece claro que el voto viene de las zonas rurales con ingresos más bajos. En el bosque que rodea Tallin, donde solo se ven pinos y alguna casa de madera tradicional con el jardín completamente helado, la afluencia a los colegios electorales como el de Laulasmaa —que consisten en una sola sala con media docena de mesas del centro cultural del pueblo, o la entrada de la escuela infantil— era mayor que otros años. Fuentes de la oficina electoral aseguran que en esta pequeña localidad, lugar de retiro de la gente adinerada —y paradójicamente lugar de veraneo también de las élites del Partido Comunista en la época soviética—, los vecinos se han "movilizado" porque temen el auge de los eurófobos. "Hay un sector de la gente que empieza a estar inquieta", sostiene tras devorar un kama, el postre nacional hecho a base de polvos de cereales bañados con yogur y coronado con frutas del bosque.

A pesar de ser el día señalado para acudir a las urnas, la sensación en Tallin, la capital, es de completa calma. No hay ni pancartas, ni pósters electorales que cuelguen de las farolas. Lo único que mueve el intenso y gélido viento del mar Báltico son las omnipresentes banderas a rayas azules, negras y blancas —representan el cielo, el bosque y la nieve— del país que hace 100 años se independizó del imperio ruso. Quizás influye el hecho de que casi un tercio del censo ya haya depositado su voto por internet.