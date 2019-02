May se resiste a pedir una prórroga de la fecha prevista para el Brexit

Theresa May se obstina en aferrarse a su última baza negociadora —la amenaza de un Brexit a las bravas el próximo 29 de marzo— para sacar adelante su plan. Por eso no quiere oír hablar de la posibilidad de prorrogar esa fecha. Ante la sugerencia del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de extender el plazo de salida, la “solución racional” al bloqueo actual, la primera ministra de Reino Unido ha rechazado tajantemente este lunes la idea: “Un retraso ni aseguraría una votación favorable del Parlamento ni garantizaría un acuerdo", ha dicho.

May ha dedicado gran parte de su estancia en Sharm el Sheij (Egipto), donde ha asistido a la cumbre de la Unión Europea con la Liga de Países Árabes, a descartar la idea de una prórroga en la fecha del Brexit. Tusk ha desvelado, en un intento de frenar las “especulaciones”, que en sus conversaciones privadas con la primera ministra le había explicado los pasos legales necesarios para pedir una extensión del artículo 50. “Para mí, está absolutamente claro que no existe una mayoría en la Cámara de los Comunes para aprobar el acuerdo de retirada. Así que nos enfrentamos a una alternativa: un Brexit caótico o una extensión. En la situación actual, una extensión del plazo sería una solución racional”, ha explicado.

Y la canciller alemana, Angela Merkel, ha preguntado directamente a May durante un desayuno de trabajo, sobre las noticias aparecidas horas antes que sugerían que la jefe del Gobierno británico estaba planteándose pedir una extensión de dos meses, según The Daily Telegraph.

“Una extensión del artículo 50, un retraso en este proceso, no nos garantiza una decisión en el Parlamento ni nos asegura que tengamos un acuerdo”, ha dicho May. “Tenemos el acuerdo al alcance de nuestra mano. De las reuniones que he celebrado aquí y de las conversaciones que he tenido he llegado a la convicción de que podemos cerrar un acuerdo. Podemos llegar al 29 de marzo con un acuerdo y en eso pretendo concentrar todas mis energías”, ha asegurado la primera ministra.