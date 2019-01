El presidente del Parlamento bloquea el último intento de May de evitar una derrota masiva de su plan del Brexit

Theresa May sabe desde hace tiempo que cuenta entre sus adversarios con el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow. Este martes, en las horas previas a la crucial votación del acuerdo del Brexit [previsto a partir de las 21:30, hora peninsular española], ha vuelto a demostrárselo. En uso de su prerrogativa, Bercow ha rechazado el debate y votación de una enmienda introducida en el último momento por el exministro para Irlanda del Norte, Andrew Murrison, que hubiera servido para reducir el margen de la derrota prevista por el Gobierno. La enmienda establecía que el llamado backstop, la salvaguarda irlandesa que ha desatado las iras de los euroescépticos, caducaría automáticamente el 31 de diciembre de 2021. Además de su carácter no vinculante, el texto de esta iniciativa va en contra de lo acordado con la UE y tenía poco recorrido. Pero hubiera servido, quizá, para tranquilizar a los diputados conservadores más indecisos, minimizar los daños de la votación y enviar a Bruselas el mensaje de que debía ceder algo más en este asunto.

En cualquier caso, la enmienda no había convencido desde un principio a los que más necesitan ser convencidos: los diez diputados unionistas norirlandeses del DUP, que sostienen la exigua mayoría parlamentaria de May y que han anunciado ya su intención de rechazar el plan de la primera ministra. "Esta enmienda de última hora no es más que otro juego parlamentario y no altera en absoluto la necesidad de realizar cambios legales vinculantes en el texto", ha asegurado un portavoz del partido citado por el diario The Guardian.

Bercow ha decidido rechazar el texto. Tan solo ha aceptado cuatro mociones, dos elaboradas por diputados laboristas y otras dos por parlamentarios conservadores. Las primeras buscan evitar a toda costa que el resultado final de todo este proceso sea un Brexit sin acuerdo, y reclaman una unión aduanera más amplia y una mayor inclusión en el mercado interior de la UE. Las segundas insisten en la temporalidad del backstop y otorgan al Parlamento el derecho unilateral a ponerle fin. Junto a ellas, la Cámara ha aprobado ya otras mociones que atan las manos del Gobierno, y que le obligan a presentar en el breve plazo de tres días [el próximo lunes, según ha anticipado el propio Ejecutivo] un plan de Brexit alternativo si, como todo punta, el actual es derrotado a última hora de este martes.

May ha reunido por última vez antes de la votación a su Consejo de Ministros este martes. Un portavoz del Gobierno ha asegurado que la primera ministra ha empleado con su equipo un tono firme para asegurar que no tiene intención de dimitir, por muy amplio que sea el margen de su derrota, y que su plan "sigue siendo el mejor modo de cumplir con el resultado del referéndum de 2016 [en el que el electorado británico votó por la salida de la UE]".