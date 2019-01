Última hora sobre la votación del Brexit, en directo

Sigue el debate en directo.

El Parlamento británico vota hoy a partir de las ocho de la tarde el Acuerdo de salida de la UE negociado por el Gobierno de Theresa May con los socios comunitarios. La probabilidad de que el texto sea rechazado pone en cuestión el calendario del Brexit, que prevé completar la salida el 29 de marzo. Bruselas, que estudia las fórmulas políticas y jurídicas necesarias para acordar un posible retraso del Brexit, podría prorrogar el período de negociación para la salida del Reino Unido de la UE. En las últimas horas, la primera ministra May ha intensificado la presión sobre los parlamentarios británicos para que apoyen el acuerdo. No respaldarlo, en su opinión, "sería algo catastrófico". "Una imperdonable grieta en la confianza de los ciudadanos en nuestra democracia. Mi mensaje al Parlamento es muy simple: ha llegado la hora de olvidar los juegos y de hacer lo que es mejor para el país", expresó el pasado domingo en una entrevista en el Sunday Express.