Moción de censura a Theresa May por el Brexit, en directo

El Gobierno de Irlanda, país que estaría especialmente afectado por un Brexit sin acuerdo al tener frontera con Reino Unido, ha subrayado tras la votación que el documento rechazado "no está abierto a la renegociación". Dublín "reconoce, no obstante, que un Brexit de manera desordenada es un mal resultado para todos, en particular para Irlanda del Norte".

"No es demasiado tarde para impedir este resultado. Llamamos a Reino Unido a definir cómo resoilver este impasse de forma urgente", agrega en un comunicado.