Así funciona la crucial votación en el Parlamento sobre el acuerdo del Brexit

Manifestantes a favor del Brexit, este martes frente al Parlamento británico, en Londres. En el vídeo, las últimas horas antes de la votación del acuerdo. EFE / ATLAS

La primera ministra británica, Theresa May, se enfrenta este martes en el Parlamento a la crucial votación de su acuerdo con la UE sobre el Brexit. No será un simple recuento de apoyos, sino un proceso que comenzará a las ocho de la tarde, hora peninsular española, y se prolongará al menos tres horas.

Estas son las respuestas a las principales dudas sobre la jornada y qué sucede si, como parece previsible, triunfa el no a la moción.

¿QUÉ SE VOTA?

El debate se centrará en la aprobación de una moción que señala que el Parlamento ha aprobado el Acuerdo de Retirada, un texto legal que precisa los términos de la salida del Reino Unido de la UE, y la declaración política que lo acompaña, en la que se resume la relación a largo plazo que mantendrá el país con el bloque comunitario al que pertenecía.

¿QUIÉN DECIDE?

El debate tiene lugar en la Cámara de los Comunes, la Cámara baja del Parlamento británico, que tiene 650 escaños y donde el partido conservador de May no tiene mayoría. Además, el DUP, el pequeño partido de unionistas norirlandeses que sostiene la mayoría parlamentaria, se opone al acuerdo.

La primera ministra necesita 318 votos, ya que los siete miembros de la formación nacionalista irlandesa Sinn Fein no ocupan sus escaños, cuatro portavoces no emiten voto y hay cuatro diputados que ayudan a contar los votos y no emiten el propio. Son los conocidos como tellers.

¿CÓMO TRANSCURRE?

El pasado diciembre, el Parlamento debatió la moción durante tres días antes de que el voto fuese pospuesto, en una señal de la debilidad de May. El debate fue retomado el pasado 9 de enero y concluirá este martes a las 20.00, hora peninsular española. Es entonces cuando se empezarán a votar las enmiendas.

¿QUÉ SON LAS ENMIENDAS?

Las enmiendas a la moción son presentadas por los diputados. El presidente de la cámara, John Bercow, decide cuáles se votan, algo que sucederá salvo que el diputado opte por retirarla.

Las que son aprobadas se incluyen en el texto de la moción, bien cambiando su significado, bien añadiendo condiciones extra a la aprobación parlamentaria. Las enmiendas que salgan adelante no son vinculantes para el Gobierno, pero tienen un claro peso político y probablemente determinarían los próximos pasos de la primera ministra.



En algunos casos, si el no a una enmienda es abrumador, se detiene el proceso de votación y se considera rechazado el acuerdo. Antes de que se mida el acuerdo sobre Brexit, serán sometidas a votación varias enmiendas, lo que significa que May tendrá que superar en el camino varios retos, cada uno de ellos con potencial de echar abajo su plan.

¿Y SI MAY PIERDE?



Si May pierde la votación, tiene tres días para presentar al Parlamento una moción en la que desgrane sus próximos pasos. Es decir, hasta el lunes 21.

El Gobierno ha dejado claro previamente que, si el texto no sale adelante, Reino Unido abandonará la UE el 29 de marzo, como está previsto en el calendario de dos años que marca el artículo 50 del Tratado de la UE. Sin embargo, la incertidumbre que generaría en la quinta economía mundial y la previsible reacción negativa de los mercados forzarían una rápida respuesta política.

Algunos diputados han lanzado la idea de que, en caso de rechazo, el Parlamento tomase de forma extraordinaria el control del proceso para dejarlo en manos de un comité de destacados diputados de distintos lados del espectro político. Otra opción, de la que han informado varios medios de comunicación, es que May pida al Parlamento que se vote de nuevo.



También sería probable que la primera ministra recibiese presiones para dimitir. El mes pasado, 117 de los 317 diputados de su propio partido apoyaron una moción de censura.