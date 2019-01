May interviene a la desesperada en el Parlamento para intentar evitar su derrota en el acuerdo del Brexit

En un último intento ante el previsible rechazo este martes de la Cámara de los Comunes a su acuerdo sobre el Brexit, la primera ministra británica, Theresa May, presentará allí este lunes las “garantías” que ha recibido de la Unión Europea en los últimos días. "Espero que mis colegas las escuchen y reconozcan que lo mejor es apoyar el acuerdo del Gobierno porque cumple con el resultado del referéndum [de 2016, en el que ganó la salida de la Unión] y lo hace de una manera que minimiza los riesgos para nuestra economía", afirmó a un programa de radio de la BBC el ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, al anunciar la intervención.

"Tenemos que buscar maneras de mitigar [los riesgos] si no hay acuerdo. Pero la mejor manera de hacerlo es aceptar el acuerdo que la primera ministra ha negociado", agregó Fox. No parece probable. Muchos diputados del partido de May, el conservador, han adelantado que se opondrán al texto del pacto. Los cálculos vaticinan una diferencia de más de cien diputados en contra en una votación cuyo resultado definitivo no se conocerá hasta al menos las once, hora española. Comenzará tres horas antes, pero los diputados tendrán que pronunciarse primero sobre al menos diez enmiendas presentadas por conservadores, laboristas e incluso conjuntas, relativas al Brexit.

May gasta sus últimos cartuchos para evitar esa previsible derrota. Antes de ir a la Cámara de los Comunes, hablará este lunes en una fábrica de la localidad de Stoke-on-Trent, en el norte de Inglaterra. "Pido a los diputados que consideren las consecuencias de sus medidas. ¿Qué pasaría si nos encontramos en una situación en la que el Parlamento tratase de sacar al Reino Unido de la UE en oposición a un voto a favor de la permanencia (en la UE)?", afirmará la primera ministra, según extractos de su discurso adelantados por el Gobierno.

Además, según la cadena de televisión irlandesa RTE, la UE enviará este lunes una carta al Gobierno británico en la que plasmará una serie de garantías sobre el llamado backstop o salvaguarda irlandesa. Se trata de la provisión por la cual Irlanda del Norte permanecerá dentro de la Unión Aduanera mientras Reino Unido y la Unión Europea no concluyan la negociación de un futuro acuerdo comercial.

La misiva, firmada por los presidentes de la Comisión y del Consejo europeos, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk respectivamente, subraya que el plan de contingencia para la frontera irlandesa no es la solución preferida por la UE para evitar una frontera estricta entre el Úlster e Irlanda, que no socava los acuerdos del Viernes Santo y que no representa un intento de la UE por anexionarse Irlanda del Norte.

Sin embargo, la carta deja claro que no habrá una renegociación de este plan de contingencia. Según la televisión, la UE también ha rechazado la petición de Londres para que el plan de salvaguarda solo esté en vigor durante un año. Reino Unido enviará su propia carta al Consejo y a la Comisión europeos.

Si, pese a los intentos de May, el acuerdo con la UE no pasa este martes el filtro parlamentario, el Ejecutivo dispondrá de tres días hábiles para presentar un plan alternativo. El diario británico The Guardian informa este lunes de que la UE se prepara ya para retrasar el Brexit de la fecha prevista —el próximo 29 de marzo, fijada en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa— hasta el próximo julio. La UE espera en las próximas semanas que Londres le comunique la intención de extender la vigencia del artículo, que establece un periodo de negociación de dos años desde el momento en que se comunicó la intención británica de retirarse, el 29 de marzo de 2017.