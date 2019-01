May advierte al Parlamento británico a dos días de votar el Brexit de una “catástrofe” si no apoya el acuerdo

La primera ministra británica, Theresa May, ha advertido a los parlamentarios de Reino Unido que si deciden no apoyar su plan para salir de la Unión Europea su decisión será "catastrófica" para el país, en una última petición de apoyo tan sólo días antes de que el Parlamento británico lleve a cabo una votación que se espera que pierda. Los parlamentarios británicos tienen programado votar el acuerdo de May sobre el Brexit este martes, después de que retrasase los planes para aprobarlo en diciembre al quedar claro que no iba a conseguir los votos suficientes, ni de su partido ni de la oposición.

En esta ocasión, la primera ministra cuenta con más apoyos que antes, pero en su columna para el diario británico Sunday Express, la política ha vuelto a hacer un llamamiento, pidiendo a los parlamentarios que no decepcionen a los ciudadanos británicos que votaron a favor del Brexit. "El no hacerlo sería catastrófico y una ruptura imperdonable de la confianza en nuestra democracia", ha establecido May. "Así que mi mensaje para el Parlamento este fin de semana es muy simple: es hora de olvidarnos de los juegos y hacer lo correcto para nuestro país", ha añadido.

Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, confesó que es muy probable que el Brexit no ocurra si el plan de May no es aprobado por el Parlamento.