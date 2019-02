Bruselas espera que May pida una prórroga del Brexit de manera inminente

Brexit, sí, pero no en la fecha anunciada. La Unión Europea trabaja ya con el escenario de una prórroga para consumar la salida de Reino Unido de la UE prevista inicialmente para el 29 de marzo, según señalan a este diario fuentes diplomáticas.

La petición de aplazamiento podría precipitarse a partir de esta semana, cuando el Parlamento británico se pronuncie sobre los pasos que debería seguir el Gobierno de Theresa May para completar el Brexit y evitar una salida sin acuerdo. La primera ministra ha anunciado este domingo, camino de El Cairo para asistir a una cumbre europea con la Liga Árabe, que hasta el 12 de marzo no tiene previsto someter a votación el acuerdo de salida, lo que apenas dejaría dos semanas para completar el proceso legislativo, un plazo que se considera insuficiente para la tramitación.

May descartó ante medios británicos convocar el voto esta misma semana y reiteró que el martes comparecerá en la Cámara de los Comunes para explicar a los diputados el estado de las negociaciones. "Todavía está a nuestro alcance abandonar la Unión Europea con un acuerdo el próximo 29 de marzo", aseguró la jefa de Gobierno, que avanzó que su equipo regresará a Bruselas también el martes para mantener nuevos contactos con los responsables comunitarios, informó la agencia Efe.

La decisión de la prórroga corresponde a los 27 socios de la UE, que deben aprobarla por unanimidad. Pero es necesario el consentimiento de Reino Unido, por lo que Bruselas debe contar con el visto bueno de May para materializarla. La próxima cumbre de la UE está prevista para el 21 de marzo, a ocho días del Brexit.

Las mismas fuentes diplomáticas advierten, sin embargo, que "no hay ningún apetito entre los 27 para prolongar durante meses la negociación". La prórroga, precisan, sería solo para dar a tiempo a Londres a tramitar las leyes necesarias para regular el abandono definitivo del club.

La Comisión Europea se resiste a que el posible aplazamiento vaya más allá del 26 de mayo, fecha de las elecciones al Parlamento Europeo. La misma Eurocámara también prefiere que el Brexit quede zanjado antes de la cita con las urnas, para evitar el dilema jurídico de celebrar o no los comicios en Reino Unido.

Fuentes diplomáticas, sin embargo, ven factible retrasar el Brexit hasta el 2 de julio, fecha en que se constituirá el próximo Parlamento Europeo. Y consideran gestionable el hecho de que Reino Unido no participe en los comicios europeos a pesar de que, legalmente, todavía sería miembro de la UE.

La mayoría de los socios europeos, según fuentes diplomáticas, abogan por una prórroga corta y con un objeto muy concreto: completar la tra mitación parlamentaria del Brexit. Algunas delegaciones planteaban un aplazamiento de hasta un año. Pero la mayoría teme que una extensión tan larga involucre a la UE en la grave crisis política y constitucional que se augura una vez consumado el Brexit y que abocará, con toda probabilidad, a unas nuevas elecciones en Reino Unido (que serían las terceras en cuatro años).

La gran incógnita para conceder la prórroga, según fuentes comunitarias, sigue siendo si May puede sacar adelante el acuerdo de salida pactado por la UE y Londres el pasado 25 de noviembre. Ese texto fue rechazado en enero por la Cámara de los Comunes con 432 votos en contra y 202 a favor, una diferencia de 230 votos que parecía hasta ahora insalvable.

La posibilidad de la prórroga técnica, sin embargo, ha ganado muchos enteros tras los contactos de la semana pasada en Bruselas entre la primera ministra, Theresa May, y el líder laborista, Jeremy Corbyn. Ambos se reunieron por separado con las instituciones comunitarias. Y, por primera vez en mucho tiempo, Bruselas percibió la posibilidad de una mayoría parlamentaria para aprobar el acuerdo de salida.

La UE había supeditado una posible prórroga a un acuerdo entre conservadores y laboristas que garantizase la mayoría suficiente en el Parlamento de Westminster. Esa posibilidad, aunque todavía muy complicada, empieza a vislumbrarse.

La apuesta de Bruselas se basa en la labor de Geoffrey Cox, el fiscal general británico, que ha pasado a formar parte imprescindible de la delegación negociadora de Reino Unido que visita periódicamente la capital comunitaria. "Cox se ha convertido en la gran esperanza y en la única persona en quien se puede confiar", señalan fuentes comunitarias.

El fiscal será el encargado de verificar el "peso jurídico" de las garantías adicionales que la UE está dispuesta a ofrecer para demostrar a los parlamentarios británicos que la llamada salvaguarda irlandesa no tiene vocación de perpetuarse. El veredicto de Cox, si es favorable, podría ayudar a May a ganar apoyos en las filas conservadoras y a lograr el respaldo o la abstención de diputados laboristas.

La salvaguarda se ha incluido en el Acuerdo de salida para garantizar que, pase lo que pase después del Brexit, no se establecerá una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. La UE y Reino Unido se han comprometido a lograr un acuerdo comercial antes de finales de 2020 que evitaría esa frontera. Pero por si acaso el acuerdo no llegara, ambas partes han pactado una salvaguarda que obligaría a Reino Unido a mantener una unión aduanera con la UE que permitiera la libre circulación de mercancías y servicios entre las dos partes de Irlanda. Los diputados británicos temen que esa unión aduanera se convierta en un vínculo eterno con la UE y exigen garantías de que no será así.

Bruselas aceptó a principios de febrero negociar unas garantías adicionales, siempre y cuando no suponga reabrir el texto del pacto. Los contactos a nivel técnico se han intensificado desde entonces y apuntan a una posible solución, aunque nadie se atreve a aventurar si será suficiente para lograr el apoyo de la Cámara de los Comunes.

En todo caso, el calendario ya hace prácticamente imposible que la salida de la UE se complete el 29 de marzo. Tras el voto del Acuerdo, el Parlamento británico necesita un período mínimo (equivalente a 21 sesiones) para ratificar el Tratado que pondría fin a la pertenencia de la UE. Ese plazo hace que más allá del 26 de febrero, la ratificación ya no sería posible antes del 29 de marzo.

Londres podría añadir sesiones al calendario parlamentario, como ya ha hecho en las últimas semanas. En enero suspendió el receso previsto entre el 14 y el 25 de febrero. Y añadió sesiones en tres viernes (8 de febrero y 15 y 22 de marzo), que no estaban previstas. Si hiciera falta, incluso se podría declarar hábil, a efectos parlamentarios, el sábado, algo que no ocurre desde 1982, con motivo de la guerra de las Malvinas.

Pero aun así, Bruselas ve muy improbable que al Gobierno de May le dé tiempo a aprobar antes del 29 de marzo las seis leyes asociadas al Brexit que todavía están en tramitación y los varios centenares de actos legislativos secundarios que aún no han llegado al Parlamento.