Últimas noticias sobre la crisis de Venezuela y la ayuda humanitaria, en vivo

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, ha advertido que España no apoyaría una intervención militar extranjera en Venezuela y condenaría esta acción, asegurando que "no todas las posiciones están sobre la mesa" para solucionar esa crisis. El ministro español ha subrayado que "la solución en Venezuela no puede provenir más que de una solución democrática pactada entre los venezolanos y de la convocatoria de unas elecciones presidenciales". Asimismo, Borrell ha puntualizado que España está buscando una posición común con sus socios europeos en la cuestión venezolana. (Efe)

La población venezolana de Santa Elena de Uairén, cerca de la frontera con Brasil, está repleta de militares, según le ha confirmado un concejal a la corresponsal de EL PAÍS Naiara Galarraga, que está al otro lado de la frontera, en el municipio brasileño de Paracaima. La información de esta fuente no ha podido ser contrastada. Según el edil, además, en el municipio no hay tráfico ni transeúntes y este sábado llegaron a él 86 vehículos con refuerzos, incluidos autobuses escolares y de pasajeros. En Santa Elena de Uairén murieron al menos cuatro pesonas este sábado en los choques entre civiles y fuerzas armadas, según han confirmado un diputado opositor en nombre de la Asamblea Nacional y la ONG Foro Penal.

Juan Guaidó ha dicho que "todas las opciones" están sobre la mesa , después de no conseguir su objetivo de hacer ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. "Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando", ha escrito en Twitter. El lunes se reunirá en Bogotá con el Grupo de Lima, donde se encontrará con el vicepresidente de EE UU, Mike Pence. La Administración Trump ya ha anunciado que "tomará medidas" contra el chavismo, sin especificar en qué consistirán.

"Hoy el mundo ha visto la peor cara de la dictadura venezolana. No vamos a descansar para lograr la libertad de Venezuela: a la comunidad internacional, nuestro agradecimiento". Guaidó anuncia que el lunes participará en la cumbre de Lima . En el horizonte, dice, más sanciones para el régimen venezolano. "No sé de qué se ríen en Miraflores: nos duele la vida de nuestros hermanos venezolanos".

Habla Guaidó, líder de la Asamblea Nacional. "Hoy vimos a un hombre al que no le duele el pueblo de Venezuela manda quemar necesaria comida para hambrientos. Vimos a un hombre quemar medicinas frente a los enfermos. No le deben ningún tipo de obediencia ni lealtad a quien con sadismo celebra que no entre la ayuda humanitaria. Quien usurpa Miraflores ha tomado el peor camino". El presidente interino, reconocido por medio centenar de países, se refiere a la quema de dos camiones con ayuda humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela. "Celebra la muerte de más venezolanos. Por eso más de 60 miembros de las fuerzas armadas me reconocen. El 80% de las fuerzas armadas rechaza a Maduro".