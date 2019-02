Gustavo Dudamel reclama al Ejército que permita la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela

El director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, ha pedido este martes al Gobierno de Nicolás Maduro que permita la entrada urgente de la ayuda humanitaria. El músico venezolano se ha dirigido específicamente al Ejército, que hasta ahora ha cerrado filas con el chavismo. “Invoco a las autoridades de las Fuerzas Armadas para que esta ayuda llegue lo antes posible a quienes tanto la necesitan”, ha escrito Dudamel en un comunicado, difundido en inglés y español en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El músico ha advertido de las consecuencias de no facilitar la llegada del apoyo, que el mismo Maduro ha rechazado y tildado de “show”. “Si, contrario a cualquier decisión justa y humana, se bloquea el ingreso de la ayuda que ha enviado la comunidad internacional, se estaría condenando a inocentes”, apunta Dudamel en el comunicado, que no menciona de manera explícita al régimen chavista. “En momentos de crisis la ayuda y la solidaridad deben ser recibidas. ¿Por qué no aceptarla? Hay que abrir las puertas para que llegue imperiosamente a los venezolanos”.

El mensaje del director de orquesta llega tras una nueva jornada de protestas masivas en Caracas que buscaban un objetivo prioritario: lograr el visto bueno de la cúpula del Ejército al ingreso inmediato del apoyo de emergencia. El material humanitario de primera necesidad se acumula desde hace días en la ciudad colombiana de Cúcuta, a la espera de que la presión surta efecto. Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional reconocido por decenas de países como presidente interino, ha anunciado este martes que el ingreso se producirá el 23 de febrero “sí o sí”. Sin embargo, pese al anuncio, el chavismo sigue rechazando ese escenario: la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha llegado a afirmar este martes que la ayuda enviada por Estados Unidos es “cancerígena” y “venenosa”.

No es la primera vez que Dudamel, nacido hace 38 años en la ciudad de Barquisimeto (noroeste de Venezuela), se manifiesta sobre la crisis humanitaria y política que vive su país. El 22 de enero, la víspera del juramento de Juan Guaidó como presidente encargado, Dudamel aprovechó la inauguración de su estrella en el paseo de la Fama de Hollywood —en su ciudad de acogida, Los Ángeles— para dejar claro su apoyo a los movimientos de protesta. “El inmenso clamor de las mayorías debe ser escuchado y respetado”, dijo. “Estoy con ustedes”.

El director de orquesta se formó en El Sistema, la organización de escuelas públicas de música fundada por José Antonio Abreu, fallecido hace poco menos de un año. Este martes se celebra, precisamente, el 44 aniversario de la creación de El Sistema, al que Maduro ha dedicado unas palabras: “Una maravilla que gracias a la Revolución Bolivariana hoy alcanza más de 1 millón de niños, niñas y jóvenes incorporados”, ha escrito en Twitter. Dudamel, producto de esa escuela y uno de los venezolanos más internacionales, ha puesto en marcha un programa musical para jóvenes en Los Ángeles inspirado en ese sistema de escuelas. Pero ahora también usa la batuta para llamar la atención sobre la crisis que vive su país.