Los demócratas exigen que se investigue si Trump ordenó a Cohen mentir ante el Congreso

La frase “si es verdad…” suena fuerte en Washington. Un informe publicado la noche de este jueves por el portal Buzzfeed sostiene que Donald Trump le ordenó a su exabogado Michael Cohen que mintiera en el Congreso sobre las negociaciones mantenidas durante la campaña electoral con autoridades rusas para construir una torre Trump en Moscú. La gravedad del asunto revelado por fuentes federales anónimas al medio estadounidense recae en que mentir al Congreso es perjurio, y si fue el presidente el que dio la orden de cometer ese delito podría tratarse de obstrucción a la justicia. Los demócratas han anunciado este viernes que exigirán que se realice una investigación sobre la nueva acusación contra el republicano. La Casa Blanca aún no se ha referido al asunto.

Cohen, quien durante años fue el fixer de Trump, el hombre de confianza que le solucionaba los problemas, lleva meses ejerciendo de lo contrario. En noviembre se declaró culpable de evasión fiscal, de pagos ilícitos durante la campaña electoral de 2016 a dos mujeres para que no hablaran de las supuestas relaciones sexuales con el neoyorquino y de mentir al Congreso. Este último delito es el que podría tener novedades. Si bien el abogado reconoció el pasado 29 de noviembre que las negociaciones con Rusia para construir una torre Trump en Moscú siguieron abiertas durante la campaña -a diferencia de lo que había declarado en 2017 ante el Congreso- ha aparecido un posible agravante: el mismo presidente habría sido el que dio la orden de cometer perjurio ante los legisladores. Esta información no ha sido confirmada.

“Trump también apoyó un plan, establecido por Cohen, para visitar Rusia durante la campaña presidencial, con el fin de conocer personalmente al presidente Vladimir Putin y poner en marcha las negociaciones de la torre. "Haced que suceda”, dicen las fuentes anónimas citadas por Buzzfeed que le dijo Trump a Cohen". "La acusación de que el presidente de Estados Unidos podría haber incitado a cometer perjurio ante nuestro comité para limitar la investigación y ocultar sus negocios empresariales con Rusia es una de las más graves hasta ahora", tuiteó este viernes el legislador demócrata Adam Schiff, que preside el Comité de Inteligencia en la Cámara de Representantes.

El ingreso de Cohen en prisión para cumplir tres años de condena por los delitos cometidos se aplazó a marzo por su testimonio clave en la trama rusa. El abogado está colaborando desde hace meses con las pesquisas del fiscal especial Robert Mueller, quien lidera la investigación sobre la posible conspiración del entorno de Trump con Rusia. Cuando Cohen decidió finalmente colaborar con la justicia durante el verano, se declaró culpable de haber mentido bajo juramento al Congreso en un intento por "minimizar los vínculos entre el Proyecto de Moscú y el 'Individuo 1'", que es como se menciona al Trump en el informe judicial de Mueller. El republicano había asegurado a lo largo de la campaña electoral, y también en la Casa Blanca, que no tenía intereses comerciales en curso en Rusia cuando era candidato.

La traición de Cohen a Trump vino acompañada de otra bomba: el abogado confesó que el magnate le había ordenado que le pagara a las dos mujeres para silenciarlas. Una información que se contradecía con la ofrecida por el mandatario, que en reiteradas ocasiones había negado tener conocimiento sobre ese movimiento. Sin embargo, Cohen no implicó a su exjefe en su falso testimonio ante el Congreso. Pero las relaciones ya estaban rotas. El ‘solucionador de problemas’ ya no estaba dispuesto a recibir un disparo si era necesario para poder proteger a Trump -como había dicho en alguna oportunidad-, y el mandatario ya no tuiteaba frases de apoyo incondicional para su otrora mano derecha.

Está previsto que el 7 de febrero Cohen testifique ante el Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes -desde este mes de mayoría demócrata-. El abogado ha adelantado que ofrecerá a los legisladores “un relato completo y creíble” de su trabajo para Trump. Esa fecha puede ser una oportunidad propicia para confirmar o descartar si el presidente de Estados Unidos está implicado en un caso de obstrucción a la justicia.