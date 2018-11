Juncker advierte a los diputados británicos: “Es el único acuerdo posible”

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al término de la cumbre en Bruselas. Foto: AFP | Vídeo: EP

Una vez cerrado el acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE, y superado el escollo de una negociación maratoniana, todas las miradas se dirigen al palacio de Westminster. El próximo 12 de diciembre los diputados británicos están llamados a votar el acuerdo, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha lanzado al término de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada este domingo en Bruselas un mensaje ante la posibilidad de que el texto sea rechazado. "Invito a quienes tienen que ratificar este acuerdo en la Cámara de los Comunes a tomar esto en consideración. Este es el mejor acuerdo posible para Reino Unido y Europa. Este es el único acuerdo posible", ha insistido. La canciller alemana, Angela Merkel, ha confiado en que la primera ministra Theresa May hará "todo cuando pueda" para que el acuerdo salga adelante.

Con el estatus que unirá a Reino Unido y la UE todavía por definir, Juncker ha llamado a crear con Londres una conexión privilegiada. "El divorcio es un momento trágico. Como quizá sepan algunos de ustedes, hay que proceder a ciertos pagos, pero la futura relación es lo que debemos construir, y no creo que Reino Unido pueda ser un tercer país como otro cualquiera. Tenemos que construir algo que recoja los vestigios del amor que nos hemos tenido".

El jefe del Ejecutivo europeo ha dado garantías a los funcionarios británicos que trabajan para la UE, preocupados ante el escenario laboral que dibuja el adiós de su país al club europeo. "Siempre he admirado su lealtad. No puedo prometer ascensos, pero no se va a despedir a nadie", ha tranquilizado. También se ha referido al contencioso de Gibraltar, que en los últimos días amenazó con dinamitar la cumbre. "Tuvimos un problema casi al final con nuestros amigos españoles, a los que quiero mucho. Y al final fuimos capaces de ponernos de acuerdo sobre Gibraltar. Los que no son españoles no son conscientes de la importancia que ese asunto reviste para España. He hablado con el presidente y el Rey, y el acuerdo que hemos cerrado es un buen acuerdo para España", ha celebrado.

Merkel destaca la unidad de los Veintisiete

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, ha afirmado que la firma del Acuerdo de salida del Reino Unido por parte de los Veintisiete ha dejado una “mezcla de sensaciones”. “Es un día histórico”, ha sostenido Merkel, quien se ha sumado a quienes han calificado de “tragedia” la decisión de los británicos de dejar la UE después de 45 años pese a respetar su decisión. Sin embargo, Merkel ha resaltado la unidad de los Veintisiete en el proceso de negociación del Brexit, lo cual ha considerado “una buena experiencia”. “Solo podemos ser fuertes si defendemos nuestros intereses juntos”, ha señalado Merkel en una rueda de prensa tras el Consejo.

La unidad a la que se ha referido Merkel va a ser clave para afrontar los “retos” de futuro que tiene planteada la UE. La canciller ha enumerado los desafíos en materia de política de seguridad y defensa, asuntos exteriores, la unión bancaria o el terreno fiscal. “Esas regulaciones y esfuerzos son una expresión clara de que la UE quiere afrontar los desafíos del futuro y continuar siendo un jugador importante en la escena internacional”, ha señalado.

Merkel ha abogado por una “relación” con Reino Unido que será “más cercana de la que haya habido con cualquier otro país”, pero ha recordado que al fin y al cabo sigue siendo una “separación” y Reino Unido será un "tercer país". La canciller no ha querido responder a las “especulaciones” de que el Parlamento británico pueda rechazar ahora el acuerdo de retirada y la Declaración Política. “Nos hemos comprometido a algo en una situación muy difícil y creo que Theresa May, como primera ministra británica, hará todo lo que pueda para cumplir su parte”, ha agregado la canciller alemana, quien ha definido el acuerdo obtenido como "una obra de arte diplomática".