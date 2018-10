López Obrador defiende la validez de una consulta llena de polémica

La consulta sobre el futuro del aeropuerto de Ciudad de México ha conseguido atraer en la primera jornada la participación de 215.000 mexicanos, según datos del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El plebiscito, que comenzó el jueves y terminará el domingo, plantea dos opciones: continuar con la construcción del aeródromo en Texcoco, que comenzó en 2015 y ha avanzado un 31%, o restaurar el actual aeropuerto Benito Juárez y construir uno nuevo en la base aérea de Santa Lucía (a 50 kilómetros de la capital mexicana).

El plebiscito se ha organizado a 36 días de que López Obrador asuma el cargo de presidente, lo que ha generado un debate en México sobre su pertinencia y validez. Este viernes, el presidente electo ha calificado el primer día como “exitoso porque participó mucha gente”. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) votó el jueves en blanco. Ante los señalamientos, principalmente de los empresarios, de que este ejercicio pone en riesgo las inversiones que ya se han echado a andar en el proyecto en construcción, López Obrador ha insistido en que no habrá consecuencias financieras si ese aeropuerto se cancela. “Garantizo que no va haber ningún problema porque cualquiera que sea la decisión se van a respetar los contratos, se va a respaldar a los inversionistas, no se va a cometer ningún abuso”, dijo en un vídeo publicado en YouTube.

La organización de la consulta ha estado a cargo de la Fundación Rosenblueth, que agrupa a varios investigadores sobre ciencia e informática. López Obrador ha decidido lanzar la convocatoria en términos distintos a los que establece la Constitución para este tipo de ejercicios, por lo que ha sido cuestionado tanto por los partidos de oposición como por la iniciativa privada. La mayoría de las críticas han estado enfocadas en la informalidad del proceso y en las múltiples fallas que ha presentado respecto a las elecciones.“Ahora gritan como pregoneros que no les gusta nada la consulta, que es una trampa, que se borra la tinta, que se puede votar una, dos, tres o cuatro veces. ¿Qué les contesto? Que nosotros no somos corruptos nunca hemos hecho un fraude electoral. Tenemos autoridad moral”, señaló el presidente electo.

Estos son algunos de los puntos por los que la consulta sobre el aeropuertos es tan polémica en México: