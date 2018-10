Arabia Saudí afirma que la muerte de Khashoggi fue un “tremendo error” y que no sabe dónde están sus restos

Los responsables de Arabia Saudí dan la impresión de no saber cómo salir del embrollo en que se han metido con la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado del reino en Estambul. Como su explicación de lo ocurrido allí sólo ha convencido a sus aliados más cercanos, han empezado a filtrar nuevos detalles que a menudo contradicen informaciones anteriores, lo que no hace sino aumentar el escepticismo generalizado. Según su versión, Khashoggi murió asfixiado cuando quienes intentaban hacerle regresar a su país trataron de contener sus gritos. El ministro de Exteriores saudí, Adel al Jubeir, dió sus condolencias a la familia del periodista este domingo en una entrevista con la cadena estadaunidense Fox News, en la que también afirmó que la muerte de Khashoggi había sido un "tremendo error", que no sabe dónde están sus restos y que cree que la relación Riad-Washington "resistirá" a la tormenta provocada por este escándalo.

Los detalles sobre la asfixia del periodista fueron relatados a la agencia Reuters por un funcionario saudí conocedor de la investigación. De acuerdo con ese relato, el Gobierno quería convencer a Khashoggi para que volviera de su autoexilio en EE UU. Así que el general Ahmed al Asiri, vicedirector de los servicios de información, reunió al equipo de 15 hombres que fue a encontrarse con él en el consulado, y que desde el principio desató las especulaciones de los medios turcos.

Al Asiri pidió a Saud al Qahtani que le facilitara a alguien de su entorno que conociera al periodista. Al Qahtani, que junto Al Asiri fue uno de los altos cargos despedidos identificados el sábado, era un colaborador muy cercano del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. La nueva narrativa justifica así el cese de ambos, al establecer su relación con lo ocurrido. El propio Khashoggi había mencionado a personas cercanas que Al Qahtani le había hecho una oferta para volver a Arabia Saudí, pero que no se fiaba.

Una vez reunidos en el consulado, las cosas se torcieron cuando Khashoggi se negó a colaborar y dejarse convencer por las buenas. Entonces, según el relato que desde el anonimato hace el funcionario saudí, el periodista empezó a gritar y los agentes, al intentar contenerle, provocaron su asfixia. Siempre, de acuerdo con la fuente, se excedieron al utilizar la fuerza. El Centro de Comunicación Internacional (CIC) del Gobierno saudí no ha respondido a la solicitud de EL PAÍS para aclarar cuál es la postura oficial al respecto.

El nuevo relato cambia la pelea en la que inicialmente se dijo que se enzarzó el periodista, por un forcejeo en el que se asfixia. No es la primera enmienda. En el comunicado del fiscal general enviado por el CIC a esta corresponsal en la madrugada del sábado se hablaba, en inglés, de una “pelea a puñetazos” (fist fight). Dos horas después, en un texto más extenso que explicaba el anterior, ya sólo hablaba de pelea (brawl). En el tuit con el que informó el Ministerio de Exteriores (en árabe) se dice que llegaron a las manos.

Respecto al cadáver, la fuente sigue negando la filtración turca de que fue descuartizado. Cuenta que para encubrir su desaguisado, los miembros del equipo envolvieron el cuerpo de Khashoggi en una alfombra, lo cargaron en un vehículo del consulado y se lo entregaron a un “contratista local” para que se deshiciera de él. Si esto es así, es de esperar que los saudíes hayan compartido el nombre de ese individuo con sus interlocutores turcos, lo que permitiría desvelar ese escabroso punto.

El experto forense Salah Tubaigy se encargó entonces de borrar las huellas del incidente. Tampoco queda claro porque les acompañaba un experto forense si la intención inicial no era matar al periodista.

La filtración a Reuters también ha permitido saber que, en el Reino del Desierto, “existen instrucciones para negociar el regreso de los disidentes de forma pacífica”. Eso, según el funcionario saudí, habría dado la autoridad a Al Asiri y Al Qahtani para “actuar sin tener que consultar con instancias superiores”. El relato refuerza así la idea de que el príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudí no supiera nada de la operación, un punto clave para determinar las reacciones internacionales al caso. El objetivo de Riad es que los Gobiernos occidentales, sobre todo EE UU, acepten que lo ocurrido fue obra de individuos que se excedieron en sus cometidos.

Sin embargo, personas que conocen a los dos altos cargos implicados han expresado serias dudas de que actuaran por su cuenta. El propio Al Qahtani, un propagandista de MBS a menudo comparado con el Steve Bannon que respaldó la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, ha dejado claro es “un empleado y fiel ejecutor de las órdenes de mi señor, el rey, y de Su Alteza Real el príncipe heredero”.

“Pertenecen al círculo más íntimo de MBS, así que es imposible que no estuvieran al tanto, pero son chivos expiatorios”, confía a EL PAÍS una fuente diplomática europea que ha conocido directamente a Al Asiri. El general es un militar de carrera formado en Francia, que difícilmente va a salirse de la cadena de mando. Según la misma fuente, tanto Al Asiri como Al Qahtani son dos de los principales actores que han animado al heredero saudí a persistir en la guerra de Yemen, una de sus decisiones más controvertidas y que ahora está bajo la lupa internacional.

De momento y a la espera de que Turquía decida si hace públicas las pruebas que tiene sobre lo que ocurrió en el consulado, siguen existiendo numerosos interrogantes que las contradictorias explicaciones saudíes no han respondido. Preguntado por Reuters a qué se debía el giro dado desde que inicialmente aseguraran que Khashoggi había salido del consulado, el funcionario aseguró que habían recibido información errónea de su personal.