Viaje al hermetismo saudí, en relatos breves

Día 1: A ritmo de oración

“Distinguidos clientes, les informamos de que dentro de diez minutos y como preparación para la plegaria cerraremos nuestras tiendas”. El anuncio por la megafonía del Centro Comercial Panorama, en Riad, desata algunas carreras para quienes se dirigen a una compra urgente. Lo contamos todos los periodistas que venimos a Arabia Saudí. El país se para, literalmente, cinco veces al día, para rezar. En términos prácticos son en realidad cuatro, ya que la primera oración, al fajr, es a las 4.40 de la mañana, antes de que despunte el alba. Aun así, no hay viaje que no me pille el toro. Es decir, que no pierda media hora sentada en algún sitio esperando a que acabe la plegaria. Esta vez no, me digo, y apunto en mi libreta. Dhuhr a las 11.36, Asr a las 14.49, Maghreb a las 17.13 y Isha a las 18.43. Planifico el día en consecuencia. Pero tras la primera cita a mediodía, no he contado con el tráfico endemoniado de esta ciudad. Llegó al Panorama sin aliento.

Son las 14.35 y aún no he comido. Me salto la parada que tenía prevista en los aseos y voy directamente a la Food Court (¿Patio de Comidas?). Casi todos los establecimientos han empezado a bajar la persiana a modo de aviso. “¿Me toman el pedido?”, pregunto un tanto acelerada. “Si elige rápido…”, responde el filipino que atiende el mostrador de una franquicia de “sándwiches internacionales con un toque árabe”. Pido una ensalada, un bocadillo y un zumo de naranja. Y pago justo a tiempo de que la persiana baje del todo. ¿Tendré que esperar hasta que acabe la oración para que me entreguen la comida? ¿Me da tiempo de ir al baño? El filipino ha desaparecido. Pero al poco llega una joven saudí, cubierta con un niqab (el pañuelo que tapa la cara salvo una rendija para los ojos), y golpea la persiana con los nudillos. Se levanta un poco, entrega el recibo y le dan su pedido. “Paciencia”, me digo. Y enseguida, estoy servida.

En el vecino McDonalds, sin embargo, la cola de gente hace inútil bajar la persiana. Cuando vuelvo del aseo, aún siguen recogiendo pedidos. Apenas hace un par de años, un mutawa, como se conoce a los miembros del Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, hubiera puesto el grito en el cielo. Hoy ya no se ve a la policía religiosa rondando por los centros comerciales y nadie dice nada. Tal vez sea un signo de los cambios que está viviendo el país.