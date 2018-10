The Latino Comedy Project utiliza las risas para criticar al Gobierno de Donald Trump

The LCP

El grupo de comediantes The Latino Comedy Project tras una de sus funciones en Austin.

Hace 20 años, en un barrio muy, muy lejano de Austin (Texas), surgió la nueva Resistencia: The Latino Comedy Project, un grupo de comediantes latinos que utiliza la sátira para reflexionar sobre los problemas que aquejan a los hispanos que viven en Estados Unidos. Después de un receso de varios años en su historia, la gentrificación los volvió a unir y en 2019 regresarán de la mano de Jorge Lucas, la princesa, la abuela Yola y el maestro Juan Kenobi para enfrentarse al villano Darth Vendido que planea construir un muro galáctico y destruir los planetas santuario.

Estar Guars: A May The Fourth/Cinco De Mayo Comedy Fiesta es su reinvención de Star Wars, un clásico que es usado para hablar sobre el momento político por el que está pasando Estados Unidos actualmente. “Quería crear algo especial que encarnara el amor que muchos de nosotros en la comunidad latinx sentimos por Star Wars y la cultura geek, además de darle una nueva visión a su mitología como un reflejo de quiénes somos como pueblo, tanto a lo largo de la historia como en este particular momento que estamos viviendo”, explica por correo electrónico Adrián Villegas, director artístico del proyecto.

The Latino Comedy Project fue creado en 1997 por Villegas, Rupert Reyes y María Rocha como una plataforma para exponer el talento creativo e interpretativo hispano. Y durante estos más de 20 años ha servido “para dar a conocer las voces de una comunidad a menudo olvidada en el diálogo nacional y el entretenimiento mainstream”.

En Estar Guars, el colectivo, que en 2011 fue nominado al Emmy por una producción que hizo para el canal MTV, se pregunta: ¿Y si George Lucas hubiera sido Jorge Lucas? Un militante de estudios chicanos y desertor de la escuela de cine obsesionado con la política, ciencia ficción y las referencias de la cultura popular latina. Partiendo de ahí, han creado su producción más ambiciosa hasta el momento, un espectáculo que incluirá diseño de vestuarios extravagantes, títeres y hasta efectos especiales, por lo que para hacerla posible recurrieron a la página web Kickstarter. A través de este esquema de financiación participativa, el colectivo logró reunir 16.599 dólares (alrededor de 315.000 pesos mexicanos) en solo un mes.

“Esperamos producir la primera edición de lo que queremos se convierta en una esperada convención de comics para geeks latinxs, con nerds de color por todas partes. Será un evento donde todos serán bienvenidos, celebrados y representados”, afirma el comediante.

La celebración de la cultura de esta comunidad se puede ver en todo el proyecto. Incluso en la sabia anciana Yola, un personaje inspirado en la abuela de Villegas. Porque al preguntarse cuál sería la figura de Yoda para los latinos, lo primero que vino a la cabeza del comediante fue la madre de su madre. “En las familias latinas, las abuelas eran las que disciplinaban, las que hacían ‘magia’. Aún recuerdo a la mía curándome el mal de ojo con un huevo”, dice.

Otro elemento representativo es el uso del spanglish en todas sus obras, pues consideran que es un reflejo de la forma en que viven día a día, además de pensar que la manera en que las personas biculturales cambian de un idioma a otro da resultados muy graciosos. “Usamos spanglish porque, como mexicoamericanos en Texas, todos crecimos escuchándolo y hablándolo. Es parte de lo que somos, pero no es algo que se escuche a menudo en el entretenimiento popular, a pesar de que los latinxs somos grandes consumidores de entretenimiento mainstream”.

Expulsados de Austin

El elenco de The Latino Comedy Project está compuesto por artistas que han sido galardonados en proyectos como teatro, películas, improvisación, comerciales y series. Además de Villegas, entre sus actores se encuentran Nick Walker, Danu Uribe, Mical Trejo, Omar Gallaga, Yamina Khouane y Minerva Villa-Rivera, la mayoría latinos, a excepción del “típico estereotipo de hombre blanco” que es representado por Walker.

Tras un receso de un par de años en su historia, Gentrif*cked fue el show que logró reunirlos en 2016, una crítica al proceso de transformación que se vive desde hace varios años en Austin, especialmente al Este, el barrio que era considerado latino por excelencia. “El show tuvo una respuesta increíble, y lo atribuyo al hecho de que trata un problema socioeconómico urgente como la gentrificación que afecta a personas de todos los orígenes”, señala Villegas sobre el espectáculo que ha sido presentado en escenarios de Texas a California con auditorios completamente llenos.

La comedia en tiempos de Trump

Para el comediante mexicoamericano, el humor es la mejor arma que puede utilizar para combatir y criticar al actual gobierno: “La comedia y su inherente cualidad de decir la verdad son esenciales en un momento en el que aquellos en el poder están tratando de matar la verdad metódicamente”, denuncia Villegas.

Entre sus obras, que contabilizan más de 14 millones de vistas en YouTube, cuentan con Accordion Hero (Héroe del acordeón); 300; Los Abengers; Gentrification, Explained (Esto es la gentrificación, en español); y Port-A-Border (Frontera portátil, en español), una crítica que hicieron al muro que existe en la frontera sur de Estados Unidos con el norte de México mucho antes de que Donald Trump fuera electo presidente.

“Hay una razón por la cual no existe un género como la comedia conservadora. En la comedia hay ‘golpes altos’ y ‘golpes bajos’. Una buena comedia no da ‘golpes bajos’ amplificando la propaganda de las instituciones ni tomando partido con los fuertes que luchan contra los débiles. Una comedia todavía mejor da ‘golpes altos’ diciendo la verdad en nombre de aquellos cuyas voces no se escuchan. Y una comedia grandiosa debe consolar a los afligidos y afligir a los cómodos”.