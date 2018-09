Las ‘voces’ de los hispanos son premiadas por primera vez por Instagram

No todos los instagramers utilizan sus cuentas para mostrar lo último que comieron o la ropa que están vistiendo. Algunos usan la red social para inspirar y ayudar a sus comunidades. En el marco de los Premios Herencia Hispana, otorgados con motivo del mes de la Herencia Hispana celebrado anualmente en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre, la fundación que los organiza se alió con Instagram para entregar el galardón #MiVoz a cinco jóvenes hispanos que han convertido sus miles de likes en horas y toneladas de ayuda.

Vivian Núñez, fundadora de Too Damn Young; la bailarina, cantante y actriz Tati McQuay; el fundador de Everybody Eats Foundation, Kelvin Peña; el fundador de Miracle Mindset, Miguel Chávez; y la modelo y activista Jillian Mercado recibieron el reconocimiento que se otorgó por primera vez la semana pasada a “cinco inspiradores miembros de la comunidad hispana y latina”, según informó la compañía de California.

De raíces dominicanas y puertorriqueñas, Kelvin Peña pasó de alimentar ciervos a darle de comer a cientos de familias necesitadas: “Como latino, cada vez que entras en nuestra casa, nos aseguramos de que comas”, dice en un vídeo publicado por Instagram. Todo inició cuando publicó fotos y vídeos donde se le veía alimentando a un venado que lo visitaba en el patio de su hogar en Pensilvania. En solo tres días ganó 150,000 seguidores en Instagram (ahora tiene más de dos millones), y en vez de utilizar sus 15 minutos de fama para beneficio propio decidió empezar la fundación Everybody Eats (Todos comen, en español). “Tener todos estos ojos sobre mí me hizo darme cuenta que puedo tener un impacto más grande en este mundo, y nada me hace más feliz que ayudar a las personas”, explica en su página web el joven de 18 años. Recuerda que, viniendo de una familia monoparental, su madre batalló en algunas ocasiones para traer comida a la mesa, por lo que su organización se enfoca en ayudar a familias con esas características.

La experiencia de Vivian Núñez ha sido completamente diferente. La muerte de su mamá cuando tenía 10 años y de su abuela a los 21 la hizo volcar sus pensamientos a las redes sociales hasta terminar fundando Too Damn Young (“Demasiado joven”), una página de Internet que tiene el propósito de ayudar a los adolescentes a pasar por el proceso de duelo cuando pierden a un ser querido. “Quiero que los adolescentes que pasan por esto sepan que no están solos”, dice Vivian en su sitio web. Instagram la ha ayudado a acercarse más a los jóvenes y a expresar sus ideas de una mejor manera, pues siendo latina, considera que esta comunidad no habla realmente de la salud mental, “Instagram fue esta herramienta en la que aprendí a hablar desde mi verdad”.

Miguel Chávez también ha utilizado su experiencia y contexto para inspirar a los que lo rodean. Hijo de inmigrantes indocumentados, es el primero en su familia que va a la universidad, y creó Miracle Mindset (que se traduciría como “Mentalidad milagrosa”) para mostrar a otros jóvenes que ellos también lo pueden lograr. “A través de Instagram pude mostrarles [a sus seguidores] a alguien que se parece a ellos haciendo estas cosas. Es muy importante, si tienes una historia única y es tuya, comparte eso con el mundo”, anima Miguel en un video publicado por la plataforma.

Una de las historias más inspiradoras es la de la dominicana Jillian Mercado, a quien una silla de ruedas no le ha impedido cumplir su sueño de modelar: “Ser una modelo y tener una discapacidad es algo que el mundo no esperaba. Instagram me dio la oportunidad de mostrarle a la gente que sí puedo y ellos también pueden”. La edad tampoco es un impedimento, con solo 15 años, la más joven de los premiados es la bailarina y cantante Tati McQuay, cuya influencia ha llegado hasta Kenia, donde ha ayudado a construir escuelas.

La iniciativa de Instagram empata totalmente con la de la Fundación Herencia Hispana, que organiza anualmente los premios para destacar la cultura, los logros y los retos de la comunidad hispana en Estados Unidos y los pone en primera línea.