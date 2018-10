“Si no conseguimos el tratado Unión Europea-Mercosur, Estados Unidos nos arrollará”

El presidente de Eurochambres, Christoph Leitl, en Buenos Aires. Gustavo Bosco

El proyecto de tratado entre Mercosur y la Unión Europea se encuentra en una fase crítica. Quizá al borde del definitivo naufragio. La negociación para crear una gran zona de libre comercio entre la UE y la organización latinoamericana (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más Venezuela, actualmente en suspenso, y Bolivia, en proceso de adhesión), encalló hace meses en la cuestión agrícola. Para Christoph Leitl, presidente del poderoso lobby Eurochambres, se ha llegado al momento de “ahora o nunca”. “Si no conseguimos ya ese tratado, los Estados Unidos de Donald Trump nos arrollarán, es así de simple”.

Eurochambres, la asociación de las cámaras de comercio europeas, engloba a más de 20 millones de empresas y goza de un notable poder de presión en Bruselas. Su presidente se encuentra en Buenos Aires para difundir el mensaje de que es necesario aprovechar una ocasión única: a finales del mes próximo se reunirán en la ciudad los dirigentes más poderosos del mundo, con ocasión de la cumbre del G-20, el foro que congrega a las potencias económicas y las economías emergentes. “Es el momento de superar los problemas técnicos que, en realidad, son ya pocos porque el apartado agrícola está casi despejado, y hacer política de altura porque tanto la Unión Europea como Mercosur necesitan absolutamente el acuerdo”, dice.

A Leitl, dirigente del conservador Partido Popular austríaco, no le parece que las turbulencias internas en los principales países de Europa y Latinoamérica constituyan un obstáculo insalvable. Admite que el Brexit absorbe la atención de Bruselas, que Angela Merkel y Emmanuel Macron se encuentran en una situación de fragilidad, que hay graves desavenencias entre la Comisión Europea y los gobiernos de Hungría y Polonia, que Brasil está a las puertas de unas elecciones que puede ganar el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro y que Argentina sufre una inflación galopante y un desplome del peso. “Todas esas dificultades existen, pero precisamente por ellas resulta imprescindible que actuemos con sentido de la historia; creo que tenemos ante nosotros una ventana de oportunidad de dos o tres meses y si no la aprovechamos, se acabó, definitivamente se acabó”.

Ese “se acabó” significa para Christoph Leitl el triunfo de “la fuerza financiera y militar” de Estados Unidos y China sobre el resto del mundo, y una derrota del libre comercio. “La Unión Europea es la mayor potencia comercial del planeta y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tiene la misión de dirigir la política exterior común y preservar nuestra preeminencia, pese a todas las dificultades”, afirma. Para él, el avance del proteccionismo y el cierre de mercados entrañaría el empobrecimiento de todos.

Quizá porque forma parte de su trabajo como presidente de Eurochambres, Leitl se siente optimista. Tanto respecto al difícil acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea como a la coyuntura económica latinoamericana. Cree que la situación en Brasil y Argentina, dos países en recesión, no es tan comprometida como podría parecer. “El gobierno de Macri sigue el camino correcto y los sacrificios darán resultado, Argentina cuenta con un potencial humano de excepción; en cuanto a Brasil, me parece que gane quien gane las elecciones se verá obligado a ser pragmático, porque el ejercicio del poder lo impone”. No parece que ese sea el caso de Donald Trump. “No”, reconoce, “Donald Trump es un caso aparte”.