Boris Johnson ataca el Brexit de May y le acusa de imitar las políticas laboristas

Señal en directo de la intervención de Boris Johnson en el Congreso del Partido Conservador. REUTERS

Johnson, el político con más hambre de escenario que ha dado Reino Unido en las últimas décadas, se ha encargado de alimentar las expectativas en torno a su intervención en Birmingham. Ha filtrado fragmentos de su discurso. Sobre todo, aquellos que hacen referencia a los valores y principios del conservadurismo, según él los entiende. Con un doble propósito: conseguir el aire de respetabilidad y seriedad que sus numerosas extravagancias han desinflado y presentar las políticas de Theresa May como una imitación de las propuestas laboristas.

"No debemos de ningún modo seguir a Corbyn [el líder del Partido Laborista] y empezar a tratar al capitalismo como un término que da miedo", anticipa Johnson. "No podemos perder nuestra fe en la competitividad, en la libertad de elección o en los mercados. Debemos restablecer la simple verdad de que simplemente no existe otro sistema que de un modo tan exitoso y milagroso logre satisfacer los deseos y necesidades humanas".

Entre las filas conservadoras comienza a surgir un temor fundado a que el laborismo cobre ventaja. El congreso de Liverpool de la semana pasada fue un camino de rosas para Corbyn, que reforzó su liderazgo, cerró temporalmente las divisiones en torno al Brexit con una fórmula de consenso y recibió elogios por sus propuestas radicales de reforma de la economía, que ya no suenan disparatadas para una ciudadanía británica que ha sufrido una década de austeridad.

Johnson se presenta como la reencarnación del espíritu conservador que tantos éxitos electorales ha logrado en Reino Unido, y promete "usar las ideas conservadoras básicas para adaptarlas a los problemas actuales". Aunque una de esas ideas clásicas, la que siempre suena bien en los oídos del electorado y de los militantes, es la bajada de impuestos. Así que formará parte central en el discurso. "Ajustemos nuestros impuestos para estimular la inversión y el crecimiento. Debemos constantemente apuntar a que bajen, no a que suban. Es el modo conservador de hacer las cosas. Sigamos nuestros instintos conservadores", anuncia Johnson, más proclive en su trayectoria política a seguir sus propios instintos que ninguna consigna partidista.

No puede evitar, sin embargo, transmitir constantemente una imagen atrabiliaria en sus planteamientos políticos. Horas antes de su esperado discurso, el diario The Sun, el tabloide más leído en el país, adelantaba en exclusiva los planes de Johnson para retrasar en seis meses la salida de Reino Unido de la UE, prevista para el próximo 29 de marzo. Según el diario, ya ha tenido contactos exploratorios con miembros del Gobierno de May para exponerles su idea.

Las respuestas han sido de asombro. De cara a Bruselas, por la ingenuidad de Johnson —por el que no tienen excesiva simpatía— al pensar que se aceptaría sin más esa prórroga. Respecto al electorado británico que votó por la salida de las instituciones europeas, porque sería visto como un fraude y una decepción.