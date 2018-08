Varios muertos en un tiroteo durante un torneo de videojuegos en Jacksonville (Florida)

Varias personas han muerto en un tiroteo que se ha producido este domingo durante un torneo de videojuegos en la ciudad de Jacksonville (Florida, EE UU), según ha informado la policía. Los agentes han matado a un sospechoso y están investigando si hay una segunda persona implicada todavía en el lugar, según ha informado la oficina del sheriff a través de su cuenta de Twitter.

Desde la policía están pidiendo a los participantes en el concurso que permanecen en el local que mantengan la calma y que se queden escondidos donde están. "Por favor no salgas corriendo, llegaremos hasta ti", les piden a través de las redes sociales. Los agentes también han alertado a la población pidiéndoles que no se acerquen al lugar porque no es seguro.

Los medios locales están informando de que varias personas han recibido disparos citando fuentes policiales, según informa Reuters. El tiroteo ha tenido lugar en un restaurante en Jacksonville Landing, un sitio de comidas, entretenimiento y compras situado frente al mar.