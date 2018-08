Tiroteo en Jacksonville (Florida), últimas noticias en directo

Varias personas han muerto en un tiroteo que se ha producido este domingo durante un torneo de videojuegos que se celebraba en la ciudad de Jacksonville, según ha informado la policía de esta gran ciudad situada al noreste de Florida (EE UU). Un sospechoso ha muerto, aunque no está claro si le ha matado la policía o se ha suicidado. Se está investigando si hay una segunda persona implicada en el lugar del ataque, según ha informado la oficina del sheriff a través de su cuenta de Twitter. El autor del tiroteo fue uno de los participantes del torneo que había perdido, según ha asegurado otro competidor al diario Los Angeles Times. Los agentes han alertado a la población pidiéndoles que no se acerquen al lugar porque no es seguro. Todavía quedan personas escondidas en el lugar, a las que las fuerzas especiales están intentando rescatar.

EL PAÍS Un portavoz del hospital Jacksonville Memorial Hospital ha declarado a la NBC que tres heridos del tiroteo han ingresado en su centro y que se encuentran "estables". https://twitter.com/NBCNews/status/1033802654349230082 26/08/2018 21:57 EL PAÍS El autor del tiroteo era un participante del torneo que perdió, según ha contado uno de los competidores al diario Los Angeles Times. https://twitter.com/latimes/status/1033795491153276928 26/08/2018 21:51 EL PAÍS Brittney Donovan, reportera de CBS47 y FOX30 está en el exterior del centro comercial en el que se ha producido el tiroteo. La periodista ha compartido a través de Twitter un vídeo del exterior del lugar, precintado por la policía y donde hay estacionados varios coches patrulla. https://twitter.com/brittneyANjax/status/1033784245204992000 26/08/2018 21:39 EL PAÍS En este vídeo del torneo de videojuegos se pueden escuchar las detonaciones del tiroteo que se ha producido este domingo y que ha ocasionado varios muertos. https://twitter.com/eSpaiNews/status/1033779199843160064 26/08/2018 21:35 EL PAÍS Marco Rubio, senador por Florida, ha confirmado a través de Twitter que el FBI y el grupo policial especializado en armas están en contacto con las autoridades locales para propocionar todos los recursos federales para responder al tiroteo que se ha producido en el centro comercial Landing de Jacksonville. https://twitter.com/marcorubio/status/1033795179906560000 26/08/2018 21:34 EL PAÍS Desde la oficina del Sheriff de Jacksonville están pidiendo a las personas que que quedan en el interior del centro comercial donde se ha producido el tiroteo que se pongan en contacto con los agentes a través del número de emergencias 911. 26/08/2018 21:28 EL PAÍS La cadena Fox News están informando de que en el tiroteo han muerto al menos cuatro personas y once más han resultado heridas. La información oficial en estos momentos es que se han producido "varias muertes", sin especificar el número. 26/08/2018 21:26 EL PAÍS Las primeras informaciones apuntan a que el tiroteo comenzó en una sala de juegos de una pizzería. Los heridos han sido trasladados al Memorial Hospital y al UF Health Hospital, informa Europa Press. 26/08/2018 21:13 EL PAÍS Los agentes han matado a un sospechoso y están investigando si hay una segunda persona implicada todavía en el lugar, según ha informado la oficina del sheriff a través de su cuenta de Twitter. https://twitter.com/JSOPIO/status/1033789526043443201 26/08/2018 21:12 EL PAÍS Buenas tardes: Varias personas han muerto este domingo en un tiroteo durante un torneo de videojuegos en la ciudad de Jacksonville (Florida). Desde la policía están pidiendo a los participantes en el concurso que permanecen en el local que mantengan la calma y que se queden escondidos donde están. "Por favor no salgas corriendo, llegaremos hasta ti", les piden a través de las redes sociales. Abrimos este hilo de información en directo para informar de las novedades sobre este suceso. 26/08/2018 21:11