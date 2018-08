Austria niega el asilo político a un iraquí de 27 años porque sus maneras son “demasiado de chica”

Las autoridades austriacas han rechazado la solicitud de asilo de un joven iraquí de 27 años por considerar que sus maneras son "demasiado de chica" y "no auténticas", ha informado este jueves la agencia austriaca APA. El caso se da apenas una semana después de que la revista austríaca Falter difundiera el rechazo por parte de la oficina de asilo y migración de Viena de la petición de asilo de un joven afgano de 18 años porque no parecía "suficientemente gay".

Los funcionarios de la Oficina Federal de Extranjería y Asilo (BFA) de Austria que interrogaron el pasado 8 de mayo al joven iraquí, de nombre Firas, consideraron que el demandante de asilo tenía un "comportamiento de niña excesivo", según el documento al que tuvo acceso el diario vienés Kurier. Por eso, los agentes concluyeron que su homosexualidad "no es auténtica" ni "creíble".

Firas huyó de Irak en en 2015 y solicitó asilo en Austria, según recoge el periódico austriaco. El iraquí asegura ser homosexual desde los 16 años y recuerda que ese hecho, que tuvo que esconder incluso de su familia, es un motivo por el que puede ser asesinado en su país.

Hace una semana, las detalladas descripciones del aspecto "no suficientemente gay" de un afgano de 18 años que llegó solo a Austria cuando era menor de edad, causaron sorpresa y titulares irónicos en la prensa local e internacional.

"La manera de caminar de usted, su actitud y su forma de vestir no dejan entrever en absoluto que usted pueda ser homosexual. Al no serlo, usted no tiene nada que temer si regresa a Afganistán", aseveraba el informe negativo remitido al solicitante. El funcionario responsable de la decisión contra el joven afgano fue cesado en el cargo. Entre los "indicios" aducidos estaban que el joven había tenido peleas con otros chicos y que ese "potencial de agresión" no " cabe esperar en un homosexual".

En ambos casos las respectivas decisiones no son firmes. El joven afgano ha recurrido la sentencia y el iraquí hará lo mismo, según ha informado el diario Kurier.