Once dólares: la indemnización a los chilenos por la trama del ‘control’ del papel higiénico

Agosto era el mes de plazo. Y los afectados ya han empezado a cobrar. En un hecho sin precedentes, casi 12,5 millones de chilenos han comenzado a recibir los 7.000 pesos (casi 11 dólares) de la mayor papelera del país en compensación por haber formado parte de una trama para controlar el mercado y los precios del papel higiénico durante más de una década con su principal competidor, conocidos como el 'cartel del papel higiénico'.

La cantidad no sirve para tapar huecos, pero los primeros en recibir la indemnización se resignan. "No es mucho, pero entre no tener nada y tener 7.000 pesos que se pueden usar, creo que es bueno", comenta a la AFP Andrés Antilao, en las puertas de la oficina principal del Banco Estado, que canalizará el cobro de la compensación, acordada entre la compañía papelera CMPC con organizaciones de consumidores tras un proceso judicial de tres años.

Manipulación del mercado

La empresa CMPC, conocida como La Papelera y perteneciente al Grupo Matte, de una de las familias más ricas del país, fue acusada junto a la empresa SCA Chile, de establecer "un cartel de reparto de mercado y fijación de precios en el negocio de productos de papel", durante una década. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acusó a ambas compañías de "celebrar y ejecutar acuerdos con el objeto de asignarse cuotas de participación de mercado y de fijar precios de venta de sus productos de papeles suaves o tissue desde el año 2000 hasta, al menos, diciembre del año 2011, afectando el mercado nacional de la comercialización mayorista de tissue en el canal de venta masivo".

Cuando la trama saltó a la luz en el año 2015 la facturación conjunta de ambas empresas sumaba unos 400 millones de dólares y controlaban el 90% del mercado de papel higiénico, pañuelos de papel, papel de cocina y servilletas.

Después de un largo litigio, CMPC acordó con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y las asociaciones de consumidores Conadecus y Odecu, pagar 150 millones de dólares, que se traducirá en esos 7.000 pesos que recibirá todo chileno o extranjero con residencia definitiva en el país mayor de 18 años, que pueda acreditarlo. La Corte Suprema de Justicia avaló el pasado mayo el acuerdo. No obstante, la prensa local subraya que esta indemnización no incluye a SCA Chile, que rechazó sentarse a negociar.

Las organizaciones de consumidores exigían inicialmente el pago de 510 millones de dólares, pero consideran un logro haber conseguido la reparación. "Este es un proceso inédito e histórico (...) estamos fijando un estándar de compensación" a los consumidores, dijo el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), Stefan Larenas, en rueda de prensa. Aunque los usuarios no están contentos del todo. "Encuentro que es poco, muy poco para lo que ganaron ellos (...) nosotros no hemos ganado nada, ellos están devolviéndonos algo que nos quitaron", comenta en declaraciones a AFP Jonny Reyes.

Los 7.000 pesos van a ser abonados de manera automática en las cuentas de ahorro de los usuarios del Banco de Estado y a los jubilados se les incluirá en sus pensiones. Para quien no tenga cuenta en este banco -al que acuden mayoritariamente los sectores más humildes del país-, tienen que inscribirse en una página web. El proceso, que ha empezado por orden alfabético, finaliza el 30 de septiembre.