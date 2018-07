La crisis de los incendios complica el futuro político de Tsipras

“Volveremos a levantar Mati, pero el que conocíamos ha desaparecido para siempre, y no lo digo sólo por las abundantes pérdidas humanas y materiales. Es imposible reconstruir la localidad como hasta ahora, sin plan urbanístico alguno, con construcciones ilegales y cercas aquí y allá, a capricho de los propietarios de un pedazo de tierra. Seguiremos adelante, pero obedeciendo a la lógica y las leyes”. Las declaraciones, amparadas en el anonimato, de un responsable municipal apuntan a uno de los principales factores en juego en el incendio que el lunes dañó el 98% de los edificios de la localidad. La ausencia de un plan urbanístico razonable, el aprovechamiento de los resquicios legales para construir pisos o ampliaciones a lo que no eran más que casetas de playa, o la suma de recortes desde el primer rescate, en 2010 —desde entonces se han ahorrado más de 30 millones de euros en prevención de incendios—, demostraron el lunes ser yesca en contacto con una sola cerilla.

Por eso, y ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas en las últimas horas —este jueves hubo inundaciones por lluvias torrenciales al norte de Atenas—, una de las prioridades del Ayuntamiento, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, es limpiar la zona a fondo. Una tarea que esperan haya concluido a primeros de septiembre. “Las lluvias pueden acabar de arrasar el terreno. Debemos actuar rápido”.

En paralelo, los damnificados recibirán apoyo psicológico si lo piden. Entre lágrimas, el alcalde, Evánguelos Vurnús, asume que resultará difícil gestionar el duelo. “He visto los cadáveres, las quemaduras de los heridos, y no se me olvidará. Por eso hemos hecho especial hincapié en la asistencia de equipos especializados: psicólogos y psicólogos infantiles, psiquiatras… Ya no necesitamos más comida o agua, necesitamos otro tipo de ayuda”. El concejal Yerásimos Vuduris, médico de profesión, incide en la gestión del duelo, “sobre todo en niños y adolescentes que han perdido a alguno de sus abuelos o progenitores”. Todo ello será gestionado por la Administración local y decenas de voluntarios.

Para evitar precisamente el duelo a sus dos hijos, de 10 y 12 años, Dora Gunaridis, que ha visto su casa reducida a escombros, los ha enviado lejos de Mati, con unos familiares. “Mis hijos han perdido varios amigos, están muertos o desaparecidos. ¿Cómo explicas eso a dos críos? Lo de menos es la casa, lo más angustioso es no tener respuestas a sus preguntas”.