Los incendios en Grecia, últimas noticias en directo

Mati, la pequeña ciudad costera al este de Atenas, ha quedado reducido en cenizas. Stella Petridi, una jubilada de 65 años, tenía seis perros y se encontraba en la iglesia cuando, al sentir el fuego acercarse, se precipitó hacia su casa, donde estaban encerrados. Pero, no logró abrir la puerta de su hogar que ya se estaba incendiando. No tuvo otra opción que correr hacia la playa, donde una lancha patrullera la evacuó junto a otras personas, hacia las 04: 00, depositándolas en la cercana ciudad portuaria de Rafina, cuyo alcalde, Evangelos Bournous, afirmó que "Mati no existe más". (AFP)