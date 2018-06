¿Reclutarías al director o presidente de tu compañía por un “meme”? Estamos a pocos días de la elegir al nuevo presidente de México y lamentablemente si algo ha caracterizado a estas elecciones es la repetición de “argumentos” basados puramente en emociones, memes y clichés vacíos promovidos por los candidatos o él boca a boca.

Cada elección se juegan no sólo el modelo que el país seguirá los próximos 6 años sino las secuelas a futuro que dejen. Por eso no es algo que se deba tomar a la ligera o decidir con poca o mala información.

Para votar con la cabeza no puedes elegir a un candidato por una sola razón y menos si esta es una frase muy repetida pero que no se ha verificado o no va acompañada de datos y hechos.

Y pensé ¿en negocios qué es lo más parecido para evaluar a "un candidato"? Tanto para proyectos de evaluación de negocios como en reclutamiento de puestos claves se usan scorecards, es decir boletas u hojas de evaluación con ciertos criterios donde se da una calificación para poder determinar de una forma un poco más objetiva cuál es la mejor opción.

No es una tarea fácil hacer un scorecard o evaluación electoral. El principal obstáculo era establecer justamente cuáles eran los criterios que más pueden incidir en el futuro, prosperidad y desarrollo de la gente de un país.

Para algunos académicos me dijeron que era una misión imposible crear una evaluación así, pero dado que los principales lastres del país ya han sido diagnosticados en índices de competitividad como el Doing Business del Banco Mundial, los diferentes estudios de la OCDE en temas como educación y productividad, e incluso por centros como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al menos se puede hacer una acercamiento.

Para el IMCO los peores problemas que enfrenta México son la inseguridad y la corrupción: la violencia, la delincuencia común y la impunidad.

El pago de impuestos es donde estamos peor en el Doing Business, por lo que no extraña que 57,2% de la población económicamente activa esté en la economía informal, y esto no es grave sólo porque no paguen impuestos, sino porque es población más vulnerable y son empresas que no crecen y eso afecta al desarrollo del país en conjunto, como explica Juan Pardinas, director del IMCO.

Y aunque cada año sale la nota de que México es de los países de la OCDE que los que más horas se trabajan pero en los que son más bajos los salarios, lo que no se cuenta es que también somos de los menos productivos medido según el PIB que se genera por hora trabajada. Aquí el diagnóstico apunta a una fuerza laboral mal capacitada, con bajo nivel educativo por lo que para tener una mejora en los ingresos sostenible en el futuro también debemos elegir a alguien con propuestas sólidas de educación.

Tomando esto en cuenta, la propuesta de evaluación quedó así:

La mecánica para usar la evaluación electoral es simple:

• Para cada criterio hay que buscar un dato o hecho verificable sobre el desempeño o propuesta del candidato en el tema, anotarlo y de acuerdo a él otorgar una calificación en ese rubro.

• Hay que hacerlo con al menos 3 candidatos o si quieren ser muy democráticos con los 4 que aparecen en la boleta.

• Una vez reunida toda la información en teoría la calificación más alta nos daría la persona que debería recibir nuestro voto informado.

En las elecciones caemos en vicios como solo leer información de una fuente, creerle 100% a un candidato o lo que dicen de unos y otros nuestro grupo de amigos, pero al investigarlos a todos estamos haciendo una verdadera labor de reclutamiento.

Si fueras a contratar al director de tu empresa es poco probable que lo hicieras basado en memes, rumores o que solo entrevistaras a una sola persona. ¿Y no deberíamos actuar del mismo modo si vamos a contratar al puesto más importante del ejecutivo en nuestro país?

Si bien este scorecard no es perfecto y quizás no tengamos toda la información —hay cosas en las que los candidatos han sido muy vagos— creo que es un comienzo para hacer la labor que nos toca como votantes.

Espero les ayude a tomar una mejor decisión el próximo domingo.

Sofía Macías es especialista en educación financiera, autora de la serie de libros Pequeño Cerdo Capitalista. Puedes encontrarla en Twitter como @PeqCerdoCap y en www.pequenocerdocapitalista.com.