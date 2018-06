Italia cierra sus puertos a un barco de rescate de migrantes

El cambio de rumbo político ha llegado a Italia y las promesas electorales del nuevo Gobierno —formado por la Liga y Movimiento 5 Estrellas— empiezan a tomar cuerpo. El nuevo ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha anunciado este domingo que cerrará sus puertos a la nave Aquarius, que ha rescatado a 629 migrantes (entre los que hay 123 menores) zarpados del norte de África. Tal y como había avanzando en los últimos días, Salvini ha decidido que Italia no asumirá ni un solo inmigrante más que no le corresponda. En esa línea, el líder de la xenófoba Liga, ha exigido a Malta que la nave desembarque en su territorio y advirtió a sus autoridades de que Italia cerrará todos sus puertos en caso de que no acepten que el Aquarius llegue a uno de sus puertos.

Una decisión sin precedentes —Malta todavía no ha respondido a la carta que ha mandado Salvini— que busca presionar a la Unión Europea para que descargue a Italia del peso que ha soportado en los últimos tiempos: 630.000 desembarcos en los últimos 5 años. "El buen Dios puso a Malta más cerca que a Sicilia [de África] y no puede responder siempre 'no' a cualquier tipo de intervención para salvar en el Mediterráneo o acoger a inmigrantes", señaló el también vicepresidente italiano el pasado viernes en un acto en el municipio de Como, en Lombardía.

Un total de 467 migrantes llegaron este sábado a puertos italianos. Entre estos se encontraban los 232 rescatados por la ONG alemana Sea Watch que llegaron al puerto de Reggio Calabria después de 4 días en el mar al recibir la negativa de desembarcar por parte de las autoridades de Malta. "Estoy trabajando para recuperar siete años de retrasos y de buenismo. Nuestro objetivo es reducir los desembarcos y aumentar las expulsiones. No vamos a pasar otro verano con desembarcos, desembarcos y desembarcos", dijo Salvini este sábado.

Tras una larga temporada de notable reducción en los flujos migratorios, Italia ha visto en las últimas semanas como aumentaban de nuevo los desembarcos. Un fenómeno que se debe al aumento de las temperaturas pero, también, a la política de la autoridad libia iniciada justo después del nacimiento del nuevo Ejecutivo italiano con el fin de presionar para mejorar las condiciones fijadas con el anterior ministro del Interior, Marco Minniti.



El contencioso entre Malta e Italia viene de lejos. El país transalpino asume a menudo un caudal migratorio que no le correspondería por cercanía a la zona donde se producen los rescates. Sin embargo, nunca antes se había negado a acoger una nave con centenares de migrantes a bordo procedentes de un rescate marítimo. "Si alguien piensa que se repetirá un verano con desembarcos, desembarcos y más desembarcos sin mover ni un dedo, se equivoca. No es lo que haré como ministro. No me quedaré mirando", amenazó esta semana.