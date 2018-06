Un hombre salva la vida de su mujer al donar un riñón para su aniversario

Monica Calle y su marido, Cesar Calle, llevan 23 años juntos viviendo en Florida, Estados Unidos. Para celebrar su aniversario él decidió darle algo más que un simple regalo. Tras años padeciendo una enfermedad renal, el pasado 19 de febrero César dio una segunda vida a su mujer y le donó uno de sus riñones, el primer trasplante de un órgano de estas características que se llevó a cabo en el nuevo Instituto Memorial del Trasplante del Hospital Memorial Regional de Hollywood.

"Supongo que después de 23 años, todavía encajamos", afirmó Monica, de 39 años, tiempo después de la operación. La mujer fue diagnosticada hace 10 años con una enfermedad poliquística renal heredada por su madre que le obligó a llevar una cansada y complicada rutina durante más de dos años. Por la mañana iba al trabajo, regresaba a casa, cocinaba y cuidaba a sus hijos y luego, todas las noches, durante ocho horas y media se veía obligada a someterse a diálisis. "Tenía que conectarme antes de las 9.30 para disponer de suficiente tiempo para poder levantarme al día siguiente e ir a trabajar", señaló el pasado 13 de marzo en la rueda de prensa convocada por el hospital, el lugar en el que también trabaja.

Un buen día Cesar, informático de 52 años, le llamó al trabajo. "Adivina qué", le preguntó. "Me han llamado del instituto de trasplante y somos compatibles". Ella no pudo contener las lágrimas al saber la noticia y al imaginar cómo cambiaría su vida ahora que ya no tendría que someterse a estos tratamientos cada día de su vida. "Me sentí libre", aseguró.

Tras una operación de riesgo de más de dos horas y media, ambos salieron del quirófano sanos y salvos. La operación fue un éxito. "Tuvimos una coincidencia increíble en todos los aspectos, también en la selección de pacientes y donantes y, por eso, todo salió como lo planeamos", confirmó el jefe del Instituto de Trasplante, el cirujano Juan Arenas.

"Este es un regalo increíble. Dios puso a este hombre en mi camino por una razón. Sabía lo que estaba haciendo y me salvó la vida", afirmó conmovida Monica.