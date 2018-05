Trump lanza la guerra comercial contra la UE, Canadá y México

La tregua ha terminado para Donald Trump. La Administración estadounidense ha decidido reactivar los nuevos aranceles al acero (25%) y al aluminio (10%) importado de la Unión Europea, México y Canadá que había dejado en suspenso hasta este viernes, 1 de junio, con el fin de abrir una negociación que le reportase otras contrapartidas. Washington impulsó estos gravámenes el pasado marzo, pero eximió temporalmente a los citados países, entre otros, mientras trataba de pactar algún tipo de limitación a sus exportaciones, lo que no ha fructificado. Las previsibles represalias por parte de la UE abocan a la guerra comercial.

Wilbur Ross, secretario de Comercio, anunció este jueves que los gravámenes entrarán en vigor a medianoche. Esta semana Washington también dio por terminado el alto al fuego con China y advirtió de que los aranceles por valor de 50.000 millones de dólares se concretarán el 15 de junio. Aun así, Ross viaja mañana viernes a Pekín para seguir con las conversaciones.

Trump prometió desde candidato dar la batalla contra el déficit comercial de Estados Unidos, es decir, la diferencia negativa entre lo que exporta y lo que importa. Ese desequilibrio suma más de 550.000 millones de dólares y el magnate neoyorquino lo señala como gran mal del sector industrial estadounidense y de la clase media. China, que supone el grueso de ese desfase (375.000), está en el centro de sus desvelos, pero inmediatamente después aparece la UE (151.000).

Con Europa, el sistema trumpiano de abrir las negociaciones con rehenes sobre la mesa (con aranceles sobre productos concretos ya anunciado y acto seguido congelados) no ha funcionado. Bruselas ha indicado que desistirá de cualquier negociación comercial con Estados Unidos si hay aranceles nuevos. Además, tiene diseñada la represalia a Washington, una serie de gravámenes sobre 350 productos -de whiskey a calzado, pasando por motocicletas- cuyas ventas anuales suman unos 6.400 millones.

También México ha advertido de que habrá respuesta. "México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos (lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros", dijo en un comunicado la Secretaría de Economía.

El miércoles por la mañana, en París, el secretario de Comercio de EE UU, Wilbur Ross, ya había dejado entrever que Washington se decantaba por reactivar los aranceles al acero y al aluminio de sus socios europeos. Lo hizo al recalcar que la imposición de esos gravámenes no debería estar reñido con un proceso negociador con la UE. “Puede haber negociaciones con o sin aranceles en vigor”, dijo en un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “China está pagando los aranceles, que entraron en vigor en marzo, y no ha usado eso como excusa para no negociar con nosotros. Solo la UE insiste en que no podemos negociar si hay aranceles”, recalcó.

China y Estados Unidos han anunciado aranceles de forma recíproca para productos por valor de 50.000 millones en cada sentido y amenazado con rondas aún más voluminosas. Mientras, los únicos efectivos hasta ahora son esos anunciado en marzo mencionados por Ross, sobre importaciones por valor de 6.000 millones de dólares (3.000 por cada banda). Afectan al acero y aluminio chinos, por un lado, y la carne de cerdo, ciertas frutas, vino y tubos de acero que de EE UU, por otro. Es una cifra mínima con relación a los 630.000 millones que movió el comercio de estas dos potencia el año pasado