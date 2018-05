Calderón carga de nuevo contra Anaya

El candidato presidencial Ricardo Anaya fue atiborrado de críticas en las redes sociales por su equivocado concepto de igualdad. El lunes estuvo en un programa radiofónico y publicó un polémico tuit: “A mí no me cuentan que una mujer es la primera en levantarse y la última en irse a dormir, yo lo vi siempre con mi mamá. Crecí en una familia donde la igualdad siempre ha sido la norma, por eso un #México justo con las mujeres es mi prioridad”. El mensaje fue criticado porque mostraba un profundo desconocimiento de la igualdad y de la equidad de género. Tras el mensaje y por la misma red social, el expresidente Felipe Calderón arremetió contra Anaya para reprocharle haber violentado los derechos políticos de Margarita Zavala.

Mi mamá siempre nos formó en la libertad, y en mi familia, la igualdad fue siempre la norma. Por eso, quiero un #México donde las mujeres gocen de plena libertad. Con @maxwoodside en #TodoParaLaMujer — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 28 de mayo de 2018

“Por eso abusaste de tu poder para cancelar la democracia interna del PAN y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable en el PAN y en el país. Pregúntale también a tu mamá si eso estuvo bien”, escribió el exmandatario mexicano. El mensaje de Calderón, esposo de la excontendiente presidencial Margarita Zavala, fue para recriminarle que su esposa haya sido excluida de la contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN), formación que Zavala finalmente abandonó para postularse por la vía independiente.

Por eso abusaste de tu poder para cancelar la democracia interna del PAN y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable en el PAN y en el país. Pregúntale también a tu mamá si eso estuvo bien. https://t.co/JdvLAl7BDg — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 29 de mayo de 2018

Margarita Zavala, la única mujer que aspiraba a gobernar México, renunció a sus intenciones presidenciales el pasado 17 de mayo. La política contendía por la vía independiente después de que en octubre del año pasado anunciara su salida definitiva del partido donde había militado durante más de tres décadas. La salida de Zavala se dio en medio de una profunda crisis dentro del PAN y tras un enfrentamiento con Anaya, a quien acusó de cancelar la vida democrática del partido.

El tuit de Calderón para reprochar a Anaya se da en un momento donde se especulaba de un acercamiento entre Anaya y Zavala. La excandidata dijo en una entrevista con la agencia Notimex que tras el anuncio de su renuncia a su candidatura se ha mandado mensajes con Anaya y que incluso este la buscó días antes de que anunciara que abandonaba la contienda. El diálogo se reactivó, dijo, después de siete meses de no haber tenido contacto con él.

No sólo Calderón arremetió contra Anaya. En la red le llovieron cientos de comentarios para explicarle que lo que estaba planteando no era igualdad, sino todo lo contrario. “La triple jornada de las mujeres es justo lo contrario a igualdad. Que alguien le explique a @RicardoAnayaC los mecanismos de la cultura machista introyectada”, escribió la periodista y escritora Lydia Cacho.

Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), publicó en Twitter: “Total ignorancia de lo que es la igualdad. No tiene idea de lo que requieren las familias: corresponsabilidad entre la vida personal/familiar y laboral. Qué oso!”. Estefanía Vela, quien ha escrito sobre la desigualdad de género y la discriminación en el empleo, le recordó al candidato presidencial a través de un tuit la desigualdad laboral que enfrentan las mujeres diariamente. “Valga el tuit de @RicardoAnayaC para recordar que, si se contabilizan las horas de trabajo dentro y fuera del hogar, las mujeres en México trabajan más que los hombres (INEGI). Si eso no es desigualdad (entre muchas otras cosas), no sé qué es”, compartió en un mensaje.