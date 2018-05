El artista Gerhard Richter dona 18 obras para la compra de viviendas a personas sin hogar

El artista alemán Gerhard Richter ha donado 18 obras para contribuir a un fondo con el que el Estado de Renania del Norte-Westfalia comprará viviendas para personas sin hogar. En el mercado del arte, la obra de Richter es una de las más cotizadas de un artista vivo. Con la iniciativa se espera recaudar alrededor de un millón de euros, con el que se podrán adquirir unos 100 pisos.

Las obras, creadas en 2015, están a la venta en la galería Fiftyfifty, en Düsseldorf, que está ligada a una revista para personas sin hogar. En total, Richter ha donado tres series de seis grabados abstractos sobre aluminio dibond, tituladas Cage f.ff.

El programa promovido por el Estado de Renania del Norte-Westfalia es único a nivel nacional. El Gobierno de la región también invertirá 424.000 para financiar esta iniciativa, que forma parte de un proyecto llamado Housing First, según la publicación The Art Newspaper. La venta de la obra de Richter se canalizará a través de un fondo, y Housing First subsidiará la compra de viviendas.

Las personas sin hogar podrán recibir un apartamento y pagarán un alquiler para vivir en su nuevo hogar. Por ello, una vez se hayan mudado, los beneficiarios se integrarán en programas de atención específica para abordar problemas como las adicciones o el desempleo, de tal forma que puedan salir de la calle de forma permanente, según apunta la Deutsche Welle, el servicio de radiodifusión internacional de Alemania.

No es la primera vez que se pone en marcha este programa. Ya en 2015, Richter colaboró con Housing First en un proyecto piloto. El artista, quien fue profesor de pintura de la academia de Arte de Düsseldorf hasta 1993, donó entonces las dos primeras series de la misma edición que ha donado en esta ocasión para que pudiera llevarse a cabo la iniciativa.

Esta donación permitió a la galería comprar 48 apartamentos para albergar a 53 personas, según aseguró la portavoz. Tres años después, todos ellos aún viven en sus casas. "Hemos tenido muy buenas experiencias con la iniciativa Housing First", ha asegurado la portavoz.