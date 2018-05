EE UU amenaza a Irán con sanciones “sin precedentes en la historia”

La presión no ha hecho más que comenzar. La ruptura del pacto nuclear con Irán es el primer paso de un largo y doloroso recorrido que tiene como fin atar de pies y manos al régimen de los ayatolás. En esta estrategia, Estados Unidos redoblará las sanciones y ejercerá una “presión financiera sin precedentes en la historia”. El objetivo, lejos de renegociar el acuerdo de 2015, será cerrar uno nuevo que incluirá 12 condiciones, entre ellas, el abandono definitivo de cualquier actividad nuclear, el desmantelamiento del programa balístico y el fin del expansionismo iraní en Oriente Próximo. “El aguijón de las sanciones se volverá más doloroso, si Irán no cambia su curso. Ya no van a tener carta blanca en la región”, afirmó el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El jefe de la diplomacia estadounidenses no dio respiro a Irán. En la presentación de su estrategia zonal este lunes, dejó claro que para Washington la retirada del pacto nuclear solo supone un primer paso en el cerco contra Teherán. No sólo habrá sanciones, sino que amenazó con “aplastar” a las organizaciones satélites de Irán, como Hezbolá, allá donde se encuentren.

En su alocución, en el conservador think tank The Heritage Foundation, Pompeo ejerció de líder del ala radical de la Casa Blanca y arrancó justificando la polémica salida del acuerdo firmado en Viena en 2015. Aquí apenas hubo novedades. Irán, a su juicio, ha incumplido la meta básica del pacto: reducir la inestabilidad en Oriente Próximo. Por el contrario, ha desarrollado un peligroso programa balístico, ha mentido sobre sus ambiciones nucleares y no ha dejado de intervenir en la zona. “Abandonamos el acuerdo por una razón muy simple: fracasó a la hora de garantizar la seguridad del pueblo americano”, zanjó Pompeo.

Roto el acuerdo, el secretario de Estado vaticinó un futuro oscuro para Teherán si no se pliega a los designios de Estados Unidos. “Vamos a trabajar con los aliados para hallar una solución duradera a las actividades malignas de Irán”, afirmó.

La fórmula propuesta por Pompeo pasa por un nuevo acuerdo mucho más restrictivo que el anterior. En la lista de exigencias de EEUU figura, aparte del aplastamiento del programa balístico y nuclear, cesar las amenazas a Israel, liberar a los ciudadanos estadounidenses presos, la retirada de fuerzas de Siria, el fin del apoyo a Hezbolá en Líbano y dejar de armar a las milicias proiraníes en Yemen. “Las sanciones pararán cuando veamos un cambio tangible y sostenido en la política de Teherán. Podemos reconocer que tienen derecho a defender a su pueblo; pero no a amenazar al mundo”, afirmó Pompeo.