Diputados iraníes queman una bandera de EE UU en el Parlamento

Un grupo de diputados iraníes ha quemado este miércoles en el Parlamento una bandera de Estados Unidos, en protesta por la decisión de Washington de romper el pacto nuclear con Teherán. Al inicio de la sesión en la Cámara, los políticos también han prendido fuego a una copia simbólica del acuerdo y han gritado "Muerte a América", según la Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes, recogida por Reuters. La quema de la bandera norteamericana en las calles de Irán ha sido un símbolo habitual, sobre todo desde la revolución de 1979, del sentimiento de enemistad que genera la primera potencia. No obstante, los observadores citados por la agencia Associated Press no recuerdan algo así en el interior del Parlamento.

El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció este martes que Washington se retira del acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán y restableció "al máximo nivel" y de forma inmediata las sanciones contra el régimen. El mandatario argumentó que, "si se permite que este pacto siga en pie, pronto habrá una carrera armamentística en Oriente Próximo". Con esta decisión, el mandatario ha fracturado a Occidente —de poco sirvieron los intentos de Francia, Alemania y Reino Unido para tratar de frenarle— y ha abierto una era de inestabilidad en Oriente Próximo.

Este miércoles, en el Parlamento iraní, el presidente de la Cámara, Ali Lariyani, ha asegurado que Trump no tiene la "capacidad mental" necesaria para su trabajo, según ha informado la agencia de noticias Mizan, vinculada a la judicatura iraní. "Trump no tiene la capacidad mental para lidiar con los problemas", ha afirmado Lariyani.

"El abandono de Trump del acuerdo nuclear fue un espectáculo diplomático. Irán no tiene la obligación de cumplir sus compromisos en la situación actual. Es una amenaza para la paz y la seguridad. No estoy seguro de si los firmantes europeos del acuerdo cumplirán con sus promesas", ha señalado el presidente del Parlamento iraní, según ha recogido la televisión estatal. "Es obvio que Trump solo entiende el lenguaje de la fuerza", ha añadido.

El general iraní Mohammad Ali Jafari, al frente de los Guardianes de la Revolución, poder policial-militar con gran influencia en la esfera económica, ha señalado que los lazos de Europa con Washington no la permitirán actuar por su cuenta. "Está claro", ha afirmado Ali Jafari a la agencia iraní Fars, "que los europeos no pueden decidirse de forma independiente entre Irán y EE UU y están aliados con EE UU". "El destino del acuerdo iraní está claro".