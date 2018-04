Hallada muerta una periodista desaparecida en El Salvador

La periodista Karla Turcios fue encontrada muerta este domingo tras haber sido reportada como desaparecida el sábado, según ha informado el diario La Prensa Gráfica, para cuyo grupo trabajaba la comunicadora. "Asesinan a periodista Karla Turcios", dijo el periódico salvadoreño en su cuenta de Twitter. De acuerdo con el medio de comunicación, el cuerpo de la periodista, de 33 años, fue encontrado en una carretera en las afueras del poblado de Santa Rosa Guachipilín, 100 kilómetros al noroeste de San Salvador.

Una fuente de la Fiscalía General de la República explicó que la noche del sábado fue encontrado el cadáver de una mujer precisamente en una carretera en Santa Rosa Guachipilín. No obstante, ante la ausencia de documentos, la víctima pudo ser identificada y fue trasladada como desconocida a una sede forense. Por su parte, el director de la Policía, Howard Cotto, aseguró en rueda de prensa que el cuerpo de la joven periodista no tenía lesiones de arma de fuego y poseía "señales de estrangulamiento", como lo había indicado la fiscalía. El cuerpo de la joven fue reconocido por su esposo, Mario Huezo, y otros familiares en una morgue forense en la ciudad de Santa Ana (noroeste del país centroamericano).

"Nos solidarizamos con su familia en estos momentos duros", señaló La Prensa Gráfica en la red social Twitter, donde colocó una fotografía de la comunicadora. El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, condenó el asesinato poco después. "He ordenado a nuestras autoridades de seguridad realizar una urgente y efectiva investigación para llevar a los culpables ante la justicia lo más pronto posible", aseguró el mandatario.

Según las investigaciones policiales, Turcios fue dada como desaparecida por su familia desde el mediodía del sábado, aunque el caso se conoció públicamente hasta este domingo. Al revisar la casa que habitaba la periodista, en el sector sur de San Salvador, la policía "no encontró señales de que haya habido violencia" y es desde ese lugar que la joven desapareció. Cotto también dijo que "hasta el momento no hemos encontrado un indicio que nos diga que el asesinato de Karla haya sido por su condición como periodista". El director policial agregó que "hay varias líneas de investigación" y aclaró que por hoy "no podría asegurar" si alguna estructura criminal como las pandillas estarían involucradas en el asesinato. Destacó el hecho de que ni ella ni su esposo habían recibido amenazas.