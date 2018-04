Ricardo Lagos: “La vida misma del ser humano está en cuestión”

Con la conferencia Cambio climático, ¿hacia una mirada verde?, el expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006) inauguró este viernes el festival de divulgación científica Puerto de Ideas, en la ciudad de Antofagasta, en el norte del país. Cerca de 80 científicos, intelectuales y artistas de Chile y el extranjero se han reunido en la ciudad minera ubicada en la mitad del desierto más árido del mundo con el objetivo de sacar a la ciencia de los laboratorios para acercarla a todas las personas. “Lo que ha ocurrido con la actividad del ser humano en este planeta es que ahora, dependiendo de nuestra conducta futura, la vida misma del ser humano está en cuestión en este planeta”, señaló Lagos en la charla inaugural de este evento que durante tres días convocará a cerca de 16.000 personas en una fiesta en torno a las matemáticas, astronomía, química, psiquiatría y la neurociencia, entre otras disciplinas.

“¿Cuál es la responsabilidad de cada país? Es lo que hace difícil el debate político. Es el tema central”, reflexionó Lagos en el Teatro Municipal de Antofagasta. Para el expresidente socialista, que luego de dejar La Moneda fue durante cinco años representante de Naciones Unidas para el cambio climático, “el nivel de emisión por habitante será el parámetro para medir la civilización hoy”. Lagos indicó que Estados Unidos emite 22 toneladas por personas. Europa, entre 10 y 12. América Latina, entre cinco y seis. China, cinco. India, tres. “El asunto es que los países desarrollados pueden darse el lujo de no crecer, pero nosotros tenemos que seguir creciendo. ¿O se puede crecer emitiendo menos? Sí, se puede, pero es más difícil. Es el nuevo paradigma que ha nacido en el siglo XXI”, indicó el exmandatario.

Lagos dijo que Chile no alcanza a producir el tercio de un 1%, pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidad respecto del cambio climático. “Chile tiene que predicar con el ejemplo. El precio del cobre va a depender de si emitió más o menos gases de efecto invernadero. Eso no nos puede resultar indiferente y no estamos hablando de un futuro lejano. Tenemos que tener políticas públicas que apunten en esa dirección, porque el cobre verde está aquí para quedarse”.

Se trata de la quinta versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas, que se realiza en el otoño chileno gracias a la ayuda de Minera Escondida/BHP. Hermano del festival Puerto de Ideas de Valparaíso, que se celebra la primavera local y está centrado en la cultura, el de Antofagasta es uno de los eventos de divulgación científica de mayor importancia de Latinoamérica. Noventa actividades de viernes a domingo en formato de teatro, música, conferencias, diálogos y exposiciones en 12 locaciones patrimoniales de la ciudad minera, a unos 1350 kilómetros al norte de Santiago de Chile.

Los asistentes podrán reflexionar acerca de la paternidad, en una conferencia a cargo del sicoanalista italiano Luigi Zola, o conocer una ineìdita expedición que utilizará un submarino roboìtico para desentranÞar los secretos que guarda la Fosa de Atacama, frente a las costas chilenas. Junto al destacado astrónomo chileno José Maza, pensar en Marte como próxima frontera. En una de las regiones con los mejores cielos del mundo, donde se encuentran algunos los principales observatorios a nivel mundial, en esta edición de Puerto de Ideas se podrá conocer la misioìn Project Blue, una de las maìs avanzadas iniciativas de exploración interestelar actual para descubrir una Nueva Tierra.

Junto a los destacados científicos chilenos presentes en el festival, han llegado a Antofagasta los premios Nobel Serge Haroche y Martin Chalfie, de Física y Química, respectivamente, junto a la revolucionaria neurocientífica brasileña Suzana Herculano-Houzel. El matemático francés Jean-Paul Delahaye es parte del cartel, al igual que la antropóloga francesa Claudine Haroche.

“Quiero agradecer a esta ciudad por cobijar la mayor fiesta científica en Chile”, indicó Chantal Signorio, la directora y alma del festival. “Antofagasta respira ciencia, en su tierra, mar y cielo. Es difícil encontrar otra ciudad en Chile donde se viva la ciencia como en este lugar. Los invitamos estos tres días a disfrutar, maravillarse y aprender”.

