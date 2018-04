Pulso político en Reino Unido sobre la acción militar contra Siria

Los miembros del Gobierno británico han tenido que interrumpir este jueves por la tarde sus vacaciones de Pascua para debatir, en una reunión de emergencia convocada en Londres, los planes de acción militar de Reino Unido en Siria y su papel en ataque liderado por Estados Unidos contra el régimen de El Asad, en respuesta al supuesto uso de armas químicas contra las fuerzas rebeldes en Duma. Tras dos horas de reunión, los ministros han abandonado el 10 de Downing Street con los labios sellados mientras el Partido Laborista exige que la decisión se vote en el Parlamento.

La primera ministra británica, Theresa May, que el miércoles declaró que “todo indica” que Damasco está detrás del supuesto ataque químico que dejó 40 muertos y que este no puede quedar impune, deberá valorar si está dispuesta a lanzar una ofensiva sin buscar antes la aprobación del Parlamento, cerrado por vacaciones hasta el próximo lunes. La aprobación de los diputados es un asunto delicado para May. Sobre ella pesa la sombra del intento fallido de su predecesor, David Cameron, que en 2013 fracasó en su intento de recabar el apoyo de la Cámara baja para intervenir en Siria.

Cinco años después, y con el precedente del desastre en Irak que todavía pesa en la opinión pública británica, sigue habiendo escepticismo entre un buen número de diputados sobre la conveniencia de implicarse en una intervención militar en un complejísimo conflicto exterior. Pero después del sólido respaldo del presidente Donald Trump a Londres en la crisis con Rusia desatada tras el ataque contra el espía Serguéi Skripal y su hija en suelo británico, también con un arma química, parece impensable que Reino Unido no se sume a Estados Unidos y a Francia en la ofensiva contra las fuerzas de El Asad. Como primera ministra, May podría recurrir a sus prerrogativas reales para movilizar a las Fuerzas Armadas sin pasar por el Parlamento.

Sin embargo, los principales partidos de la oposición han coincidido en exigir que la primera ministra respete la costumbre y no niegue a los diputados la oportunidad de debatir y votar. “El Parlamento debe siempre tener la palabra en una acción militar”, ha señalado Jeremy Corbyn, el líder laborista, que ha alertado del riesgo de que los bombardeos aéreos desemboquen en una confrontación entre Estados Unidos y Rusia, que respalda al régimen sirio. “Más bombardeos, más muertes, más guerra no salvarán vidas. Solo se llevarán más vidas y generarán guerras en otros lugares”, ha añadido Corbyn.

Sus propias palabras y las de sus aliados dejan pocas dudas de que May ya ha tomado la decisión de participar en la acción militar contra el régimen de El Asad. El debate es sobre cuándo se producirá la intervención y cuál será la participación concreta de Reino Unido. Las cuestiones claves son qué fuerzas desplegará Londres y contra qué objetivos, así como qué medidas se contemplan para evitar una escalada del conflicto.