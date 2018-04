El FBI registra la oficina del abogado personal de Trump e incauta material del ‘caso Stormy’

El FBI ha registrado este lunes la oficina del que ha sido durante años abogado personal de Donald Trump, Michael D. Cohen, y ha incautado documentos y comunicaciones entre el jurista y varios de sus clientes. Según avanzó el diario The New York Times, entre el material recogido figura el relacionado con el pago de 130.000 dólares a la actriz de cine pornográfico Stormy Daniels, poco antes de las elecciones presidenciales, por guardar silencio sobre los encuentros sexuales que afirma haber mantenido con el hoy mandatario.

El registro ha tenido lugar a raíz de una referencia por parte fiscal especial de la trama rusa, Robert S. Mueller, que se pudo topar con información relevante durante sus pesquisas, si bien no parece directamente implicado en el caso del que se ocupa: la injerencia de Moscú en los comicios de noviembre de 2016 para favorecer la llegada de Trump al poder y la posible connivencia del círculo del neoyorquino en esta estratagema.

El caso Stormy estalló a primeros de este año. Cohen había firmado el acuerdo de confidencialidad con Daniel, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, en octubre de 2016, cuando faltaban unas semanas para el día de la votación -8 de noviembre- y la imagen del entonces candidato republicano se había visto muy dañadas por los comentarios sexistas y varias acusaciones de acoso. La actriz ha demandado a Trumo por no dejarle hablar d ela historia cuando considera roto el acuerdo de confidencialidad.

"Hoy la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York ejecutó una serie de órdenes y se incautó de las comunicaciones confidenciales entre mi cliente, Michael Cohen, y sus clientes", afirmó el abogado de Cohen, Stephen Ryan, quien calificó la medida de "completamente inapropiada e innecesaria".

Las investigaciones que han dado lugar al registro de este lunes no se ciñen exclusivamente al ya llamado 'caso Stormy', sino que están relacionadas con diferentes investigaciones, según fuentes conocedoras del proceso citadas por el Times de forma anónima. Los agentes del FBI han requisado correos electrónicos, doscumentos fiscales y datos del negocio. Entre las comunicaciones inacutadas, según las mismas fuentes, figuran las mantenidas por Cohen y el presidente de EE UU.

Trump ha permanecido callado sobre Daniels hasta la semana pasada, cuando a bordo del Air Force One los periodistas le preguntaron al respecto. El mandatario no negó ni confirmó la veracidad del affair, sino que solo se pronunció sobre un elemento, si conocía o no el pago que Cohen había realizado a la actriz, y negó saber nada: “Tendrán que preguntar a Michael Cohen. Michael es mi abogado. Tienen que preguntarle a él”, dijo. Ese pago puede juzgarse hoy como una donación a la campaña no declarada, lo que constituye delito.