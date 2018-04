Facebook suspende a otra firma por prácticas similares a las de Cambridge Analytica

Facebook ha suspendido este domingo a otra empresa de análisis de datos, llamada CubeYou, relacionada con la universidad de Cambridge a la espera por posible filtración de datos personales. La red social ha pedido a los reguladores de datos del Reino Unido que estudien "el desarrollo de aplicaciones en general" por parte de un departamento de investigación de la universidad, informa el diario Financial Times. Además de vetar a CubeYou, con sede en Nueva York y que afirma ofrecer "información del consumidor rápida, fácil y precisa", Facebook estudia eliminar hasta 50 otras aplicaciones vinculadas a la compañía.

La denuncia partió de la cadena CNBC, que asegura esa sociedad estadounidense usa presuntamente con fines comerciales datos de usuarios de Facebook que, como Cambridge Analytica, obtuvo mediante aplicaciones de tests psicológicos. así, CubeYou desarrolló una aplicación llamada You Are What You Like, un "test de personalidad con un solo clic", para recopilar datos de los usuarios y crear un perfil psicométrico de ellos. A los que participaban se les decía que el cuestionario era "para investigación académica sin ánimo de lucro".

Posteriormente, la compañía vendía los datos que habían sido recogidos por investigadores que trabajan en el Laboratorio de Psicometría de la Universidad de Cambridge, que ya se ha visto envuelto en el escándalo de Cambridge Analytica. Este descubrimiento sugiere que la recopilación de datos para comercializar con ellos bajo la apariencia de una investigación académica puede haber sido una práctica común, y no un caso aislado. "Son afirmaciones graves y hemos suspendido a CubeYou de Facebook mientras se investiga", ha explicado a la AFP Ime Archibong, responsable de productos y alianzas.

La Universidad de Cambridge ha negado, según recoge The Guardian, haber "colaborado con [Cubeyou] para construir un modelo de predicción psicológica". "Nuestra relación no era de naturaleza comercial", sostiene la universidad, que lamentan que sus colaboradores "a veces exageran su conexión con Cambridge para obtener prestigio del trabajo de sus académicos ".

Este movimiento de la red social se produce horas antes de que este lunes comenzara a notificar a todos los usuarios afectados por el caso Cambridge Analytica que su información personal se ha filtrado. la consulta británica, a través de su aplicación This Is Your Digital Life, obtuvo datos personales sin autorización de más de 87 millones de usuarios de la red social. Se calcula que hay 137.000 españoles entre los damnificados. Es parte de un nuevo servicio que notificará a los usuarios las aplicaciones que están utilizando a través de la red social y la información que han compartido con estas herramientas, como había avanzado la compañía la pasada semana.

Estas notificaciones son presentadas en la parte superior de la cronología o News Feed, en forma de un acceso directo al menú de gestión de aplicaciones. Desde este, el usuario puede gestionar los permisos de estas herramientas o eliminar aquellas que no desean que tengan acceso a su información personal.

También hoy, el fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunirá con un grupo de diputados de cara a su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos para ofrecer su testimonio sobre el uso y la protección de datos de los usuarios, prevista para mañana y pasado. Zuckerberg comparecerá el martes ante las comisiones Judicial y de Comercio del Senado estadounidense y el miércoles ante la comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

Facebook se ha visto sacudida desde mediados de marzo por las denuncias de que Cambridge Analytica tuvo acceso inapropiado a la información de millones de usuarios de la red social más grande del mundo, lo que le permitió crear perfiles sobre los votantes estadounidenses que fueron utilizados para apoyar la candidatura de Donald Trump en 2016. Desde entonces, la capitalización bursátil de la empresa ha caído en unos 70.000 millones de dólares (56.940 millones de euros).

"Mirando hacia atrás, está claro que fuimos demasiado lentos para identificar la interferencia electoral en 2016, y tenemos que hacerlo mejor en futuras elecciones", ha escrito hoy en su muro Zuckerberg, donde ha anunciado la creación de "una comisión de investigación electoral independiente" sobre los efectos de las redes sociales en las elecciones y la democracia.