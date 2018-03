Trump ataca a ‘The Washington Post’ y dice que debería registrarse como lobby de Amazon

Donald Trump agudizó este sábado sus críticas contra Amazon, el gigante del comercio online con el que parece decidido a abrir una nueva guerra, acusándolo de estafar al servicio público postal y, esta vez, señalando al rotativo The Washington Post como lobby encubierto de la firma, con quien comparte propietario, el multimillonario Jeff Bezos. El ataque repite las ideas ya lanzadas el pasado jueves del supuesto abuso que la compañía hace del reparto de correos, que acumula pérdidas multimillonarias en Estados Unidos.

El republicano lanzó la granada en dos mensajes de Twitter mientras pasa el fin de semana de Pascua en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. "Mientras estamos con el asunto, se publica que la Oficina Postal perderá una media de 1,5 dólares con cada paquete que le entrega a Amazon. Eso suma miles de millones de dólares. El fracasado The New York Times informa de que 'el tamaño del personal de lobby de la compañía se ha inflado' y que no incluye al Falso Washington Post, que se usa como lobby y debería REGISTRARSE. Si el Servicio Postal "subiera sus tarifas, los costes de envío de Amazon subiría en 2.600 billones de dólares". Esta estafa al servicio postal debe acabar ya. ¿Amazon tiene que pagaros los costes (e impuestos) reales ya!".

El Post, que informó de estas acusaciones, recalcó que el periódico opera de forma completamente independiente a Amazon, aunque desde 2013 sea propiedad de Bezos, el fundador de la gran empresa digital. Las críticas de Trump a la empresa —el ahorro que logra con un servicio postal público y deficitario, así como sus prácticas fiscales— son compartidas en muchos sectores, pero el propio presidente las vincula a la cobertura por parte del Post, que él critica. Es una rencilla que data de la campaña electoral, cuando incluso insinuó que podría modificar las leyes contra lo que él calificó como libelo si llegaba a la Casa Blanca, cuestionando la sagrada libertad de prensa de EE UU.

En su artículo, The New York Times cita un informe de Citigroup según el cual los precios de Correos por la entrega de paquetes estaban por debajo del mercado, lo cual beneficiaría notablemente a Amazon, uno de sus principales clientes. Si la agencia subiese esas tarifas, los costes para la empresa de Bezos se incrementarían en los citados 2.600 millones de dólares.

Los ataques públicos del presidente están pasando factura a la cotización de la compañía, que lleva dos días bajando en la Bolsa de Nueva York. El descenso comenzó el miércoles, cuando el portal Axios informó de que Trump estaba "obesionado" con Amazon y quería impulsar alguna regulación que frenara su expansión y pusiera coto a sus prácticas. Es una actitud chocante en el neoyorquino: Durante la campaña electoral, el magnate inmobiliario se jactó de saber aprovechar la regulación para pagar los mínimos impuestos posibles y rompió la tradición de transparencia de los candidatos presidenciales al negarse a mostrar su declaración de fiscal.