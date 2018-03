Trump acusa a Amazon de echar del negocio a miles de comerciantes y pagar pocos impuestos

Donald Trump amaneció este jueves con el ataque a uno de sus objetivos clásicos: la compañía Amazon, fundada por Jeff Bezos, a su vez propietario de The Washington Post, otra bestia negra para el presidente estadounidense. "He manifestado mi preocupación por Amazon mucho antes de las elecciones. A diferencia de otros, pagan pocos o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, usan nuestro sistema postal como repartidor (lo que causa tremendas pérdidas para Estados Unidos) y están dejando fuera del negocio a muchos miles de minoristas", se despachó en su cuenta de Twitter.

La crítica llegó después de un mal día en Bolsa para la tecnológica, que acabó perdiendo más de un 4% de su valor, lastrada precisamente por la posibilidad de que la Administración de Trump endurezca la regulación sobre comercio electrónico, su pastel. El afán desregulatorio de esta nueva etapa en Washington, de la que el propio presidente ha hecho gala, choca con la preocupación por el daño que la competencia de este gigante de la distribución causa al pequeño comercio.

En agosto ya se quejó. “Amazon está causando un gran daño a los comerciantes que pagan impuestos. Pueblos, ciudades y estados a lo largo de Estados Unidos están siendo perjudicados”, dijo.

Las rencillas son viejas. Durante la campaña electoral Trump ya arremetió contra Bezos. “Usa The Washington Post para el poder, para que los políticos en Washington no pongan a Amazon los impuestos que deberían ponerle”, dijo. Sus críticas llegaron a cuestionar la libertad de prensa, como cuando advirtió de que, si ganaba las elecciones, reformaría las leyes sobre el libelo para poder denunciar a medios como The New York Times y el Post, porque consideraba que cubrían de forma injusta los devenires del universo Trump.